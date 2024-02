© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Paramount Global kündigt Massenentlassungen an, trotz des Erfolgs des Super Bowl auf CBS. Der Medienriese streicht 800 Stellen, um Kosten zu sparen. Die Aktie gibt leicht nach. Nur einen Tag nachdem CBS Rekordeinschaltquoten beim Super Bowl vermelden konnte, kündigt Paramount Global, die Muttergesellschaft verschiedener US-Medienmarken, eine große Entlassungswelle an. CEO Bob Bakish informierte die Belegschaft am Dienstag in einem internen Memo über den Abbau von rund 800 Arbeitsplätzen, was etwa drei Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht. Die betroffenen Mitarbeiter sollen bereits am Dienstag über ihre Entlassung informiert werden. "Diese Anpassungen werden es uns ermöglichen, auf …