ARLINGTON (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Januar 27 Maschinen an seine Kunden ausgeliefert. Zugleich erhielt er Bestellungen für drei Flugzeuge, verlor aber auch gleichzeitig Aufträge in derselben Höhe, wie das Unternehmen am Dienstag in Arlington mitteilte. An der Börse geriet Boeing nach den Neuigkeiten unter Druck. Zuletzt lag die Aktie zwei Prozent tiefer./he/ngu

