© Foto: Jon Elswick/AP/dpa



Wahljahre waren in den USA in der Vergangenheit meist gute Börsenjahre. Wird das auch bei einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus so bleiben? Ein Ausblick von Apano-Geschäftsführer Markus Sievers.In den USA sorgt eine starke Berichtssaison für einen Sprung über die 5000-Punkte-Marke beim S&P 500, ein Zeichen für wirtschaftliche Stärke. Trotz guter Unternehmensdaten in Europa bleibt die allgemeine Wirtschaftsstimmung verhalten, was den globalen Optimismus etwas dämpft, erklärt Markus Sievers, Geschäftsführer von apano, im wallstreetONLINE-Interview. Der Experte hebt hervor, dass geopolitische Risiken, wie die US-Präsidentschaftswahlen und Spannungen in China und der Ukraine, die …