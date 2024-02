Kann dieser Meme-Coin sogar Dogecoin und BONK Konkurrenz machen?

Der klassische Meme-Coin hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Als erster Vertreter seiner Art ging Dogecoin (DOGE) bereits 2013 an den Start und sah sich damals eher als eine humoristische Persiflage zum recht ernsten Bitcoin (BTC). Mittlerweile sind die Grenzen zwischen den Kryptowährungen jedoch häufig fließend und nicht mehr so Schwarz und Weiß wie noch vor einem Jahrzehnt. So gehört Dogecoin mittlerweile zu den größten Kryptowährungen der Welt und sogar Shiba Inu (SHIB) bekommt immer wieder neue Updates mit zusätzlichen Features.

Kein Wunder also, dass immer mehr Investoren auch auf den Hype um Meme-Währungen setzen. So konnte erst Ende Dezember 2023 der Solana-Coin BONK auf sich aufmerksam machen, bevor er von dem nächsten Solana-Meme-Token Dofwifhat (WIF) als Hype-Objekt abgelöst wurde. Doch nun scheint es so, als ob ein neuer Meme-Token auf Solana-Basis auf den Markt gekommen ist, der alle bisherigen Krypto-Coins in den Schatten stellen könnte.

Dogecoin Kurs erholt sich nach Talfahrt

Nachdem in den letzten Wochen die meisten Meme-Coins von dem schwächelnden Krypto-Markt negativ betroffen waren, scheint es jetzt so, als ob Dogecoin und andere Meme-Coins wieder auf dem metaphorisch aufsteigenden Ast zu finden sind.

So konnte die größte Meme-Währung der Welt alleine in der letzten Woche ein Plus von 4,11 % verzeichnen und sich damit von einer längeren Konsolidierungsphase befreien. So stieg der Dogecoin Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf einen Preis von 0,08132 US-Dollar, was einen Wertanstieg von 1,80 % in den letzten 24 Stunden bedeutet.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Auch bei den anderen Meme-Coins gibt es positive Neuigkeiten zu berichten. So konnte Shiba Inu (SHIB) in der letzten Woche satte 7,19 % zulegen. Der BONK-Token zeigt sich sogar noch populärer und gewann in den letzten sieben Tagen ein Plus von 27,62 % hinzu. Damit klettert der Solana-Meme-Coin auf 0,00001265 US-Dollar, wie die aktuellen Daten von CoinGecko zeigen.

Mit einem noch stärkeren Anstieg präsentiert sich aktuell Dogwifhat (WIF). So konnte der ebenfalls auf der Solana-Blockchain basierende Krypto-Token einen Wertanstieg von 92,48 % verzeichnen. Aktuell wird der Meme-Coin für 0,3852 US-Dollar gehandelt.

Es scheint derzeit so, als ob erneut die Zeit der Meme-Coins anbricht. Sämtliche Token mit Meme-Hintergrund sind derzeit im grünen Bereich zu finden und können sich mit teilweise starken Kursgewinnen klar von etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und selbst Solana abheben. Doch woran liegt das eigentlich und welche Vorteile bieten Meme-Token überhaupt?

Der Hype um die Meme-Coins erklärt

Obwohl Dogecoin bereits 2013 als Kryptowährung auf den Markt gekommen ist, dauerte es doch fast ein Jahrzehnt, bevor Meme-Coins tatsächlich auf Akzeptanz gestoßen sind. Dies begann ursprünglich mit dem Hype um Meme-Aktien wie GameStop, nachdem diese im Jahr 2020 vor allem über Social Media starke Zuflüsse erfuhren.

Dogecoin selbst konnte Anfang 2021, nachdem Elon Musk sich positiv über die Kryptowährung geäußert hatte, eine besonders starke Rallye erleben und innerhalb weniger Tage auf satte 0,73 US-Dollar ansteigen. Nachdem der Preis allerdings genauso schnell wieder um 40 % fiel, suchten viele Krypto-Anleger nun nach einer Alternative - und fanden schnell Shiba Inu, der als "Dogecoin Killer" verschrien war. Auch hier begann eine starke Preisrallye, woraufhin immer wieder Meme-Coins in den Fokus verschiedener Investoren geraten sind.

Darüber hinaus können Meme-Währungen häufig mit weiteren Vorteilen überzeugen:

niedrige Kosten: Die meisten Meme-Coins werden zu einem günstigen Preis angeboten, der häufig nur bei ein paar Cent - oder sogar stark darunter - liegt. Damit sind diese Kryptowährungen häufig gerade für Neulinge oder Kleinanleger interessant, die auf einen starken Kursanstieg hoffen.

Die meisten Meme-Coins werden zu einem günstigen Preis angeboten, der häufig nur bei ein paar Cent - oder sogar stark darunter - liegt. Damit sind diese Kryptowährungen häufig gerade für Neulinge oder Kleinanleger interessant, die auf einen starken Kursanstieg hoffen. starke Community: Gerade hinter den etablierten Meme-Coins steht häufig eine engagierte Gemeinschaft, die über die sozialen Medien verschiedene Meme-Coins stärkt. Dies führt zu einer breiteren Akzeptanz und kann gleichzeitig die Community weiter wachsen lassen.

Gerade hinter den etablierten Meme-Coins steht häufig eine engagierte Gemeinschaft, die über die sozialen Medien verschiedene Meme-Coins stärkt. Dies führt zu einer breiteren Akzeptanz und kann gleichzeitig die Community weiter wachsen lassen. Chance auf hohe Rendite: Die humoristischen Kryptowährungen sind häufig stärker als die meisten anderen Krypto-Token der Volatilität des Markts unterworfen. Dies führt dazu, dass der Kurs innerhalb weniger Tage besonders starke Anstiege verzeichnen kann und somit auch schnell hohe Renditen bietet. Gleichzeitig gibt es jedoch auch besonders hohe Risiken, denn der Preis kann genauso schnell fallen, wie er gestiegen ist.

Die humoristischen Kryptowährungen sind häufig stärker als die meisten anderen Krypto-Token der Volatilität des Markts unterworfen. Dies führt dazu, dass der Kurs innerhalb weniger Tage besonders starke Anstiege verzeichnen kann und somit auch schnell hohe Renditen bietet. Gleichzeitig gibt es jedoch auch besonders hohe Risiken, denn der Preis kann genauso schnell fallen, wie er gestiegen ist. einzigartige Identität: In der Regel basieren Kryptowährungen auf einem oder gleich mehreren viralen Memes und können sich so auf meist humorvolle Art und Weise eine individuelle Identität aufbauen. Auch dies trägt merklich zur Bekanntheit und Popularität bei.

Gerade neue Meme-Projekte überzeugen so schnell interessierte Anleger. Sollten sie also nicht nur durch eine einzigartige Idee überzeugen, sondern darüber hinaus sogar auf einer populären Blockchain wie zum Beispiel Solana oder Ethereum basieren, dann ist dies für viele Investoren Grund genug, einen Blick auf ein solches Projekt zu werfen.

Kein Wunder also, dass derzeit das noch junge Projekt SMOG einen besonders starken Hype erleben kann. Doch was genau steckt hinter dem Meme-Token und ist dieser wirklich eine Konkurrenz zu Dogecoin, Shiba Inu und Co?

SMOG Kurs explodiert nach Markteinführung

Auch SMOG wurde als klarer Meme-Coin konzipiert und ursprünglich auf der derzeit besonders populären Solana-Blockchain gelauncht. So gilt er nicht ohne Grund als direkte Konkurrenz von BONK und WIF, die ebenfalls beide im Solana-Ökosystem agieren.

Allerdings wurde bereits kurz nach dem offiziellen Launch ein eigener Ethereum Liquidity Pool etabliert, sodass SMOG nun sogar als Multi-Chain-Projekt agieren kann. Hierfür wurde sogar eine eigene "Wormhole Bridge" entwickelt, die einen Handel zwischen den beiden Blockchain-Systemen ermöglichen soll. So können Nutzer einfach und direkt in SMOG investieren.

Diese Dualität führte dazu, dass SMOG bereits kurz nach dem offiziellen Launch das Interesse vieler Investoren wecken konnte und kurzfristig sogar eine Marktkapitalisierung von über 50 Millionen US-Dollar verzeichnete. Derzeit liegt dieser Wert immerhin noch bei 23 Millionen US-Dollar, wie die Daten von CoinMarketCap zeigen.

Die frühzeitigen Anleger konnten sogar eine 40-fache Preissteigerung erfahren. Trotz dieser starken Rallye haben jedoch viele Investoren den Token nicht verkauft. Der Grund dafür? Einige Krypto-Experten gehen davon aus, dass der SMOG-Preis sogar eine 100-fache Wertsteigerung erleben kann. Dies erklärt zumindest der Krypto-Analyst "Jacob Crypto Bury" in seinem neuesten Video:

So scheint durchaus die Möglichkeit vorhanden zu sein, dass SMOG langfristig zum erfolgreichsten Meme-Coin auf der Solana-Blockchain wird und damit BONK ablöst. Vielleicht ist dann sogar Dogecoin das nächste Ziel.

