The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2024



ISIN Name

BE0003545531 SOLVAC SA NOM.

CA40054H1038 G2M CAP CORP.

CA5839352005 MEDALLION RES NEW

CA8465011044 SPARC AI INC.

FR001400I939 TECH. CREAT. STUD. EO-,01

GB00B0MY6Z69 BNYM ASIAN INC. LS INC

GB00B1RXYT55 M+G I.(1)-M+G GL.TH. ADL

GB00B2PSLK99 BARING GER.GR.TR. INC. EO

GB0000796242 BARING EURO.SE.TR.DIS.UTS

GB0000799923 BARING EAST. TR. ACC.UTS

GB0000804335 BARING EUR.GR.TR. DIS.UTS

GB0000822576 BARING GER.GR.TR.ACC.UTS

GB0001441137 CT IF(UK)-CT ASIA RALS

GB0008192063 BARING GER.GR.TR.ACC.EO

GB0030655780 BARING EURO.SE.TR.DIS. EO

GB0030932676 M+G I.(1)-M+G GL.TH. EOA

GB0033521955 BARING EAST.TR.ACC.(DL)

IE00B0JY6M65 PINEBR.GL-INDIA EQUITY A

IE00B0JY6N72 PBR.GL-GL.EM.MKTS F.E.F.A

IE0001256803 JHCAP-US STR.VAL.A DLI

IE0001257090 JHCAP-US STR.VAL.AEOAHD

IE0004444828 JHC-J.H.OPPORT.ALP. ADLA

IE0004445239 JHC.-J.H.US FORTY AADL

IE0005264431 JAMS-J.A.P.INC.(IRL)ADLA

IE0005272640 JAMS-JUP.CHINA EQU. ADLA

IE0009BOA4C9 KALERA PLC DL-,0001

IE0009511647 JHC-J.H.OPPORT.ALP. AEOA

IE0009531827 JHC.-J.H.US FORTY AAEOHD

IE0030412666 PBR.GL-EUR.SM.CAP EQU. A1

KYG2159V1418 SINOPHARM TECH H.HD-,3125

KYG216211188 BIT ORIGIN LTD. DL-,01

KYG3166N1060 EPIC ACQ.CORP. A EO-,0001

KYG508752055 JE CLEANTECH H.LTD 0,003

KYG5223X1429 KAIXIN AUTO HLD.DL-,00075

KYG5313A1013 EAST BUY HOLD. DL-,00002

KYG6096M1226 APTORUM GROUP A DL-,00001

LU0012195615 DAN.IN.SICAV-DENM.FOC. A

LU0040769829 GSF-GS GL.EQ.IN.PTF. DL

LU0049527079 CSIF14-CSL SWISS FR.B.B

LU0050126431 GSF-ASIA EQU.PTF USD

LU0065004045 G.SACHS FDS-US COR.E.P DL

LU0082087940 GS US ENHCEQ PC

LU0083344555 GSF-EM.MKTS EQ.PTF P

LU0085580271 DAN.INV.SICAV-GL EM.MA. A

LU0094480398 GSF-JAPAN EQU.PTF SNAP DL

LU0094488615 G.SACHS FDS-GL.H.Y.EUR HG

LU0095527585 GS EUROZ.EQ. PC

