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Neuer Rohdiamant mit Multibagger-Chance wird vom Meister selbst geschliffen!
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WKN: A2DVJY | ISIN: CA5839352005 | Ticker-Symbol: MRDN
Frankfurt
13.02.24
08:16 Uhr
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Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
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GABO MINING LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GABO MINING LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
APTORUM GROUP
APTORUM GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
APTORUM GROUP LIMITED1,500-1,32 %
BARINGS EASTERN TRUST19,6530,00 %
BIT ORIGIN LIMITED4,960+1,85 %
EAST BUY HOLDING LTD4,000-100,00 %
EPIC ACQUISITION CORP9,7000,00 %
G2M CAP CORP0,0640,00 %
GABO MINING LTD0,003-44,44 %
JE CLEANTECH HOLDINGS LIMITED0,750-2,58 %
KAIXIN AUTO HOLDINGS0,2980,00 %
KALERA PUBLIC LIMITED COMPANY0,0950,00 %
M&G GLOBAL THEMES FUND A EUR ACC47,4800,00 %
SINOPHARM TECH HOLDINGS LTD--
SOLVAC SA106,000,00 %
SPARC AI INC0,1610,00 %
TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS1,6310,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.