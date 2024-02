Normalerweise ist der Valentinstag der Tag der Liebenden. Die Firma Intuitive Machines schenkt sich selbst am 14. Februar jedoch etwas Besseres als Blumen: eine Reise zum Mond. Am 14. Februar 2024 ist Valentinstag. Intuitive Machines hat jedoch einen weiteren Grund zum Feiern: Das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen will seine Mondmission IM-1 ausgerechnet an diesem Tag starten.AnzeigeAnzeige Der Lander "Nova-C" des Unternehmens soll bereits acht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...