The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2024



ISIN Name

US00941Q2030 AIRNET TECHN. ADR 1

US01643A3068 ALKALINE WTR CO. DL -,001

US02115D2080 ALSET INC. DL-,001

US02262M4078 ALZAMEND NEURO DL-,0001

US0310942042 AMESITE INC. NEW

US03842K3095 AQUABOUNTY O.N.

US0436357059 ASCENT SOLAR TEC.DL-,0001

US04625J3032 ASSURE HLDGS COR. DL-,001

US05344R2031 AVALON GLOBOC.NEW -,0001

US0537348775 AVINGER INC. NEW DL-,001

US0547548588 AYTU BIOPHARMA DL -,0001

US05552Q3011 BIMI INTL MED.NEW DL-,001

US08653C6012 BEST INC. SPONS. ADR/20 A

US09075F3055 BIONANO GE.INC. DL 0,0001

US09077D2099 BIOFRONTERA INC. NEW

US09229E3036 BLACKBOXSTOCKS NEW DL-001

US1031972086 BOXLIG.CORP CL.A DL-,0001

US1206132037 BUNKER HILL MNG NEW

US13471N3008 CAN-FITE BIOPH. ADR/300

US15130G7097 CEMTREX INC. NEW DL-,001

US15713L1098 CERVOMED INC. DL-,001

US16941T2033 CHINA PHARMA HLDGS NEW

US1724063086 CINEVERSE CORP. DL-,01

US22530J3095 CREATIVE REALITIES INC.

US25382T2006 DIGITAL ALLY INC.

US25460P2039 DIRECT COMMUNICATION SOL.

US26605Q2057 DUNXIN FINAN. DL-,00005

US27888N4060 RISKON INTERNATI. DL-,001

US28252C2089 POLISHED.COM DL-,0001

US28531P2020 ELECTROCORE INC.NEW -,001

US29272C2026 ENERGOUS CORP. NEW O.N.

US29355E2081 EN+ GROUP PLC GDR REGS

US29760G1031 ETALON GROUP GDR REGS 1

US30162V8054 EXELA TECHS INC. DL-,0001

US30219E2028 EXPRESS INC. NEW DL-,01

US3024621068 FG GROUP HOLDINGS DL -,01

US30329Y1064 FG FINANC.GRP.NEV. -,001

US3455232039 FORESIGHT AUT.S.ADR30/IS1

US34960Q3074 FORTRESS BIOTECH INC. NEW

US35655L2060 FREEL.THERAP.H.SP.ADS/15

US36117V2043 FUTURE FINTECH GRP NEW.

US36227K2050 GSE SYSTEMS INC. NEW

US36809R4048 GAUCHO GROUP HLDGS DL-,01

US40145Q5009 GUARDI.HEALTH NEW DL-,001

US40434H3021 HTG MOLECUL.DIAGN.DL-,001

US40619L2016 H.O.F.RES.+E.NEW DL-,0001

US42227W2070 HEALTHC.TRI.NEW DL-,00001

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken