The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2024
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2024
ISIN Name
US00941Q2030 AIRNET TECHN. ADR 1
US01643A3068 ALKALINE WTR CO. DL -,001
US02115D2080 ALSET INC. DL-,001
US02262M4078 ALZAMEND NEURO DL-,0001
US0310942042 AMESITE INC. NEW
US03842K3095 AQUABOUNTY O.N.
US0436357059 ASCENT SOLAR TEC.DL-,0001
US04625J3032 ASSURE HLDGS COR. DL-,001
US05344R2031 AVALON GLOBOC.NEW -,0001
US0537348775 AVINGER INC. NEW DL-,001
US0547548588 AYTU BIOPHARMA DL -,0001
US05552Q3011 BIMI INTL MED.NEW DL-,001
US08653C6012 BEST INC. SPONS. ADR/20 A
US09075F3055 BIONANO GE.INC. DL 0,0001
US09077D2099 BIOFRONTERA INC. NEW
US09229E3036 BLACKBOXSTOCKS NEW DL-001
US1031972086 BOXLIG.CORP CL.A DL-,0001
US1206132037 BUNKER HILL MNG NEW
US13471N3008 CAN-FITE BIOPH. ADR/300
US15130G7097 CEMTREX INC. NEW DL-,001
US15713L1098 CERVOMED INC. DL-,001
US16941T2033 CHINA PHARMA HLDGS NEW
US1724063086 CINEVERSE CORP. DL-,01
US22530J3095 CREATIVE REALITIES INC.
US25382T2006 DIGITAL ALLY INC.
US25460P2039 DIRECT COMMUNICATION SOL.
US26605Q2057 DUNXIN FINAN. DL-,00005
US27888N4060 RISKON INTERNATI. DL-,001
US28252C2089 POLISHED.COM DL-,0001
US28531P2020 ELECTROCORE INC.NEW -,001
US29272C2026 ENERGOUS CORP. NEW O.N.
US29355E2081 EN+ GROUP PLC GDR REGS
US29760G1031 ETALON GROUP GDR REGS 1
US30162V8054 EXELA TECHS INC. DL-,0001
US30219E2028 EXPRESS INC. NEW DL-,01
US3024621068 FG GROUP HOLDINGS DL -,01
US30329Y1064 FG FINANC.GRP.NEV. -,001
US3455232039 FORESIGHT AUT.S.ADR30/IS1
US34960Q3074 FORTRESS BIOTECH INC. NEW
US35655L2060 FREEL.THERAP.H.SP.ADS/15
US36117V2043 FUTURE FINTECH GRP NEW.
US36227K2050 GSE SYSTEMS INC. NEW
US36809R4048 GAUCHO GROUP HLDGS DL-,01
US40145Q5009 GUARDI.HEALTH NEW DL-,001
US40434H3021 HTG MOLECUL.DIAGN.DL-,001
US40619L2016 H.O.F.RES.+E.NEW DL-,0001
US42227W2070 HEALTHC.TRI.NEW DL-,00001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2024
ISIN Name
US00941Q2030 AIRNET TECHN. ADR 1
US01643A3068 ALKALINE WTR CO. DL -,001
US02115D2080 ALSET INC. DL-,001
US02262M4078 ALZAMEND NEURO DL-,0001
US0310942042 AMESITE INC. NEW
US03842K3095 AQUABOUNTY O.N.
US0436357059 ASCENT SOLAR TEC.DL-,0001
US04625J3032 ASSURE HLDGS COR. DL-,001
US05344R2031 AVALON GLOBOC.NEW -,0001
US0537348775 AVINGER INC. NEW DL-,001
US0547548588 AYTU BIOPHARMA DL -,0001
US05552Q3011 BIMI INTL MED.NEW DL-,001
US08653C6012 BEST INC. SPONS. ADR/20 A
US09075F3055 BIONANO GE.INC. DL 0,0001
US09077D2099 BIOFRONTERA INC. NEW
US09229E3036 BLACKBOXSTOCKS NEW DL-001
US1031972086 BOXLIG.CORP CL.A DL-,0001
US1206132037 BUNKER HILL MNG NEW
US13471N3008 CAN-FITE BIOPH. ADR/300
US15130G7097 CEMTREX INC. NEW DL-,001
US15713L1098 CERVOMED INC. DL-,001
US16941T2033 CHINA PHARMA HLDGS NEW
US1724063086 CINEVERSE CORP. DL-,01
US22530J3095 CREATIVE REALITIES INC.
US25382T2006 DIGITAL ALLY INC.
US25460P2039 DIRECT COMMUNICATION SOL.
US26605Q2057 DUNXIN FINAN. DL-,00005
US27888N4060 RISKON INTERNATI. DL-,001
US28252C2089 POLISHED.COM DL-,0001
US28531P2020 ELECTROCORE INC.NEW -,001
US29272C2026 ENERGOUS CORP. NEW O.N.
US29355E2081 EN+ GROUP PLC GDR REGS
US29760G1031 ETALON GROUP GDR REGS 1
US30162V8054 EXELA TECHS INC. DL-,0001
US30219E2028 EXPRESS INC. NEW DL-,01
US3024621068 FG GROUP HOLDINGS DL -,01
US30329Y1064 FG FINANC.GRP.NEV. -,001
US3455232039 FORESIGHT AUT.S.ADR30/IS1
US34960Q3074 FORTRESS BIOTECH INC. NEW
US35655L2060 FREEL.THERAP.H.SP.ADS/15
US36117V2043 FUTURE FINTECH GRP NEW.
US36227K2050 GSE SYSTEMS INC. NEW
US36809R4048 GAUCHO GROUP HLDGS DL-,01
US40145Q5009 GUARDI.HEALTH NEW DL-,001
US40434H3021 HTG MOLECUL.DIAGN.DL-,001
US40619L2016 H.O.F.RES.+E.NEW DL-,0001
US42227W2070 HEALTHC.TRI.NEW DL-,00001