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WKN: A3D5Y6 | ISIN: US15130G7097 | Ticker-Symbol: C42
Stuttgart
13.02.24
08:08 Uhr
3,400 Euro
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Branche
Elektrotechnologie
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Sonstige
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CEMTREX INC 5-Tage-Chart
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AIRNET TECHNOLOGY
AIRNET TECHNOLOGY INC ADR Chart 1 Jahr
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AIRNET TECHNOLOGY INC ADR0,6700,00 %
ALKALINE WATER COMPANY INC0,050+29,87 %
ALSET INC1,0700,00 %
ALZAMEND NEURO INC1,270-100,00 %
AMESITE INC2,1800,00 %
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC2,300-2,54 %
ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC0,6800,00 %
ASSURE HOLDINGS CORP0,270-19,34 %
AVALON GLOBOCARE CORP0,404-3,81 %
AVINGER INC2,940-100,00 %
AYTU BIOPHARMA INC2,6600,00 %
BEST INC ADR2,0600,00 %
BIMI INTERNATIONAL MEDICAL INC2,835-0,53 %
BIOFRONTERA INC0,7100,00 %
BIONANO GENOMICS INC1,185-8,49 %
BLACKBOXSTOCKS INC2,500+1,63 %
BOXLIGHT CORPORATION0,870+1,16 %
BUNKER HILL MINING CORP0,0990,00 %
CAN-FITE BIOPHARMA LTD ADR2,0800,00 %
CEMTREX INC3,4000,00 %
CERVOMED INC14,320+2,51 %
CHINA PHARMA HOLDINGS INC0,091-3,29 %
CINEVERSE CORP1,450+1,40 %
CREATIVE REALITIES INC3,280-3,53 %
DIGITAL ALLY INC2,000-5,21 %
DIRECT COMMUNICATION SOLUTIONS INC4,5720,00 %
DUNXIN FINANCIAL HOLDINGS LTD ADR0,340+7,32 %
ELECTROCORE INC6,8000,00 %
EN+ GROUP INTERNATIONAL PJSC GDR9,3000,00 %
ENERGOUS CORPORATION1,800+13,21 %
ETALON GROUP PLC GDR0,1650,00 %
EXELA TECHNOLOGIES INC2,190-3,10 %
EXPRESS INC2,400-38,14 %
FG FINANCIAL GROUP INC1,340-0,74 %
FG GROUP HOLDINGS INC1,240-3,88 %
FORESIGHT AUTONOMOUS HOLDINGS LTD ADR1,060-4,50 %
FORTRESS BIOTECH INC1,790-7,01 %
FREELINE THERAPEUTICS HOLDINGS PLC ADR6,0000,00 %
FUTURE FINTECH GROUP INC1,270-2,31 %
GAUCHO GROUP HOLDINGS INC0,472-0,84 %
GSE SYSTEMS INC1,760-5,88 %
GUARDION HEALTH SCIENCES INC7,6000,00 %
HALL OF FAME RESORT & ENTERTAINMENT COMPANY3,360-5,35 %
HEALTHCARE TRIANGLE INC3,300-4,90 %
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS INC1,9100,00 %
POLISHED.COM INC0,001-100,00 %
RISKON INTERNATIONAL INC0,111-1,25 %
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