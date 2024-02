Das erste sichere Bild-Streaming-System mit C2PA Content Credentials bietet Schutz rund um die Sportfotografie

Truepic, Anbieter einer sicheren Infrastruktur für Content-Transparenz, und SmartFrame Technologies, ein führender britischer Technologieanbieter, der neue Maßstäbe für digitale Bilder setzt, haben das erste sichere Bildschutzmodell implementiert, das sich anschickt, die Landschaft der Authentizität und kompromisslosen Sicherheit durch Herkunftsinformationen neu zu definieren.

SmartFrame hat mit seiner innovativen Bild-Streaming-Technologie erhebliche Fortschritte bei der Gewährleistung der Integrität und des Eigentums an Mediensammlungen gemacht. Von der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle von Truepic gesicherte Fotos durchlaufen einen nahtlosen und sicheren Verifizierungsprozess, der die visuellen Medien von SmartFrame in großem Umfang konform signiert. Alle Bilder sind mit dem Inhaltszertifikat der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), den Content Credentials, ausgestattet, die das Eigentum von Sportmarken als authentisch kennzeichnen und Online-Betrachtern eine vertrauenswürdige Informationsquelle bereitstellen.

Mehrere Sportunternehmen und Marken wie Six Nations Rugby, New Zealand Rugby und Manchester City F.C. sind sich der Bedeutung der Gewährleistung von Transparenz und Authentizität im Internet bewusst und haben das Bild-Streaming-Distributionsmodell von SmartFrame übernommen, das von der Zertifizierungsstelle von Truepic unterstützt wird. Diese führenden Sportorganisationen verbessern den globalen Markenschutz und tragen gleichzeitig zu einem sichereren und zuverlässigeren Ökosystem von Online-Bildern in der Sportfotografie bei. Darüber hinaus setzen sie durch die Einführung eines sicheren Bild-Streamings und die Einbettung von C2PA Content Credentials einen Maßstab dafür, wie digitale Bilder online bezogen, veröffentlicht, konsumiert und monetarisiert werden. Dieser strategische Schritt entspricht dem dringenden Bedarf an erhöhter Sicherheit im kontextbezogenen Werbemarkt, der bis 2030 voraussichtlich über 500 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was Sportunternehmen nutzen können, um die Sicherung ihrer kontinuierlichen Rentabilität zu unterstützen.

"Die Partnerschaft zwischen SmartFrame und Truepic stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Integrität digitaler Medien dar", sagte Jeffrey McGregor, CEO von Truepic. "Das hochmoderne Bild-Streaming-Netzwerk von SmartFrame in Kombination mit der Authentizitäts-Infrastruktur von Truepic bietet kommerziellen Partnern die effektivste Möglichkeit, die Integrität von Mediensammlungen und das Eigentum an ihnen sicherzustellen. Wir sind stolz darauf, mit einer zukunftsorientierten Organisation wie SmartFrame bei branchenführenden Produkten zur Content-Integrität zusammenzuarbeiten."

"Als Mitglied der C2PA ist uns klar, dass der Bedarf an Vertrauenswürdigkeit, Sicherheit und Transparenz bei visuellen Online-Inhalten für SmartFrame genauso wichtig ist wie für Truepic", erklärt Rob Sewell, CEO von SmartFrame Technologies. "Diese gemeinsame Vision bildet den Grundstein unserer Partnerschaft. Durch die Integration der weithin anerkannten Authentifizierungstechnologie von Truepic in unser gesichertes Netzwerk zur Veröffentlichung von Bildern erhalten wir die Möglichkeit, Bilder schnell und effektiv zu authentifizieren und Benutzern ein nahtloses und vertrauenswürdiges Erlebnis zu bieten. Diese Zusammenarbeit markiert die nächste Phase auf unserem Weg, ein Höchstmaß an Schutz und Transparenz für Online-Inhalte zu bieten, und wir freuen uns, diese Reise mit einem so angesehenen Unternehmen wie Truepic anzutreten."

Über Truepic

Truepic bietet Authentizitäts-Infrastruktur für das Internet. Die Transparenztools des Unternehmens liefern verifizierbare Informationen über die Herkunft und Bearbeitungshistorie digitaler Inhalte. Truepic widmet sich der Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die Transparenz bei digitalen Inhalten schaffen und es Betrachtern und Benutzern ermöglichen, Authentizität zu erkennen und menschliche von computergenerierten Inhalten zu unterscheiden. Mit der Anerkennung durch Time als eine der Best Inventions und durch Fast Company als eine der World Changing Ideas, vertrauen Verbraucher, Unternehmen, Entwickler und Verleger auf die Technologien von Truepic, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter truepic.com.

Über SmartFrame Technologies

SmartFrame Technologies wurde 2015 gegründet und ist ein in London ansässiger Technologieanbieter, dessen Bild-Streaming-Plattform neue Maßstäbe für die Online-Bildveröffentlichung setzt. Das Unternehmen bringt Sportmarken und andere Inhaltseigentümer mit Verlegern, Werbetreibenden und Online-Publikum zusammen und gewährleistet, dass die Bilder in höchster Qualität mit maximaler Sicherheit, eindeutiger Herkunft und detaillierten Analysen bereitgestellt werden. Darüber hinaus können Marken durch ihre kontextbezogene Ad-Tech-Komponente ihr Publikum mit wirkungsvoller, kontextbezogener In-Image-Werbung und Sponsoring-Platzierungen auf eine Weise erreichen, bei der die Interessen der Zuschauer berücksichtigt werden und zugleich die globalen Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240213221132/de/

Contacts:

Truepic Pressekontakt

Jules Cassano

press@truepic.com



SmartFrame Technologies Pressekontakt

Matt Golowczynski

matt.golowczynski@smartframe.io