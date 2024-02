Die App "Landsat Explorer" macht die am längsten verfügbaren kontinuierlichen Satellitenbilddaten für Entscheidungsträger besser zugänglich

Esri der weltweit führende Anbieter von Kartierungs- und Location-Intelligence-Software, gibt die Markteinführung von Landsat Explorer bekannt, einer bahnbrechenden Online-App, die es Organisationen so einfach wie nie zuvor macht, multispektrale Bilddaten von Landsat-Satellitenmissionen abzurufen und zu analysieren. Bilddaten zur Fernerkundung und Erdbeobachtung spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Organisationen auf lokaler und regionaler Ebene sowie auf der Ebene nationaler Regierungen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen über natürliche Ressourcen, Kulturlandschaften und die Umwelt zu treffen. Die neue App des ArcGIS Living Atlas of the World von Esri bietet eine noch nie dagewesene Bedienungsfreundlichkeit und Zugänglichkeit zu multispektralen Landsat-Level-2-Bildern. Sie ermöglicht es Organisationen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf natürliche Ressourcen und die Umwelt zu treffen. Die multispektralen Bilder von den Landsat-Satellitenmissionen sind zeitlich genau erfasst und unterstützen vielfältige Anwendungen zur Landüberwachung.

"Die multispektralen Landsat-Bilder sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für Organisationen, von denen die Landnutzung und -veränderung dokumentiert werden müssen, die mit dem Klimawandel, der Verstädterung, Dürren, Waldbränden, Entwaldung und anderen natürlichen Prozessen und menschlichen Aktivitäten einhergehen", sagte Sean Breyer, Programm-Manager bei Esri für den ArcGIS Living Atlas of the World. "Diese Bilder sind Aufzeichnungen, die über 40 Jahre zurückreichen und eine der wertvollsten Quellen für das Verständnis von Landveränderungen in einer zeitlichen Perspektive darstellen. Ein geografisches Informationssystem (GIS) erleichtert nicht nur den Zugriff auf Landsat-Daten und deren gemeinsame Nutzung, sondern ermöglicht es den Nutzern auch, daraus wertvolle Erkenntnisse abzuleiten und weiterzugeben."

Die neue App macht es möglich, Landsat-Bilder zu finden und zu untersuchen. Sie ist überaus benutzerfreundlich und wird sich als besonders wertvoll für Organisationen erweisen, die mit Fernerkundungs- und Erdbeobachtungsbildern arbeiten. wird gemeinsam vom geologischen Dienst (USGS) und der nationalen Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) der USA verwaltet und ist das am längsten bestehende weltraumgestützte Landbeobachtungsprogramm der Geschichte. Das Landsat-Programm begann offiziell 1972 mit dem Start des Satelliten Landsat 1, und mit dem im Jahr 1982 gestarteten Landsat 4 wurde die Datenkontinuität von Mission zu Mission gewährleistet. Diese Datenkontinuität ist entscheidend für die zuverlässige Beobachtung und Analyse von Prozessen und Veränderungen auf der Erde im Zeitverlauf.

Die im ArcGIS Living Atlas of the World verfügbaren Landsat-Level-2-Daten bilden eine dynamische Zeitreihe von Bildern, die über das ArcGIS-System zugänglich sind und für die Web-App Landsat Explorer genutzt werden können. Über eine intuitive Bedienoberfläche nutzt die App eine Vielzahl von ArcGIS-Funktionen, um die vielfältigen Informationen, die Landsat bietet, zu erkunden und zu erschließen. Einige der Schlüsselfunktionen sind:

Visuelle Erkundung eines dynamischen globalen Bildmosaiks aus den besten verfügbaren Landsat-Szenen.

Sofortige multispektrale Bandkombinationen und Indizes für Visualisierung und Analyse.

Interaktive Szenensuche nach Position, Sensor, Zeit und Wolkenbedeckung.

Visuelle Veränderung über die Zeit mit Swipe- und Animationsmodi.

Spektralanalyse für Vegetation, Wasser, Landoberflächentemperatur und vieles mehr.

Sie können die App sofort online erkunden auf livingatlas.arcgis.com/landsatexplorer.

