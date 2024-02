Künstliche Intelligenzen revolutionieren Play-to-Earn-Spiele

Künstliche Intelligenzen haben einen disruptiven Effekt auf die unterschiedlichsten Branchen und eine von ihnen ist der Play-to-Earn-Bereich der Blockchain-Games. Mit ihrer Hilfe können den Spielern noch realistischere und ansprechendere Erlebniswelten geboten werden. Aber auch für die Entwickler bringen sie einige bedeutende Vorteile. Was die künstlichen Intelligenzen im Gaming- und Play-to-Earn-Bereich genau bewirken und wie Investoren davon profitieren können, wird nun im Folgenden vorgestellt.

Adaptives Storytelling und dynamische NPCs durch künstliche Intelligenzen

Vielen Spielern sind die einfallslosen Kommentare von NPCs (Non-Player Characters), also den Computer-Charakteren, bekannt. Denn sie reagieren teilweise immer wieder mit denselben Aussagen, ohne sich unbedingt auf den jeweiligen Inhalt zu konzentrieren. Dieser Umstand wird sich jedoch mithilfe von KI ändern.

Denn mit künstlichen Intelligenzen ist ein adaptives Storytelling möglich. Bei diesem reagieren die NPCs explizit auf die Handlungen und Entscheidungen der Spieler. Somit werden die Gamer nicht nur stärker gefesselt, sondern es sind auch vielfältigere Ausgänge möglich. Insbesondere für Rollenspiele können sie einen viel größeren Mehrwert bieten.

Denn die NPCs werden wie ChatGPT durch maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke wesentlich intelligenter. Dies erlaubt ihnen, auf die jeweiligen jeweilige Situation mit angepassten Strategien und Verhaltensweisen zu reagieren. Somit erhalten die KI-Spiele eine besondere Tiefe und können viel herausfordernder gestaltet werden.

Neuartige Spielmöglichkeiten mithilfe von künstlichen Intelligenzen

KIs sollen in den kommenden Jahren im Bereich der Wissenschaften für eine Revolution nach der anderen sorgen. Ebenso sind auch im Gaming neue Durchbrüche möglich, wobei bisher unbekannte Genres und Spielmechaniken entwickelt werden. Überdies können auch Entwickler mithilfe von künstlichen Intelligenzen ihrer Kreativität mehr Ausdruck verleihen.

KIs bieten personalisiertere Spielerlebnisse

Wie auch bei den NPCs können sich ebenso die Spiele an die Vorlieben und das Verhalten der Spieler anpassen. Beispielsweise lassen sich die Schwierigkeitsgrade individuelle verändern. Auf diese Weise können herausforderndere, aber nicht frustrierende Spielerfahrungen ermöglicht werden. Außerdem lernen die künstlichen Intelligenzen die Vorlieben der Gamer kennen und können ihnen entsprechend passende Spiele und Inhalte vorstellen.

Künstliche Intelligenzen ermöglichen Spieletests und Qualitätssicherung

In jedes Videospiel können sich Fehler, welche auch als Bugs bekannt sind, einschleichen. Zuvor wurden diese durch manuelle Tests oder Spieler identifiziert, um anschließend behoben zu werden. Mithilfe von künstlichen Intelligenzen können hingegen die Spiele-Tests automatisiert werden. Auf diese Weise lassen sich unterschiedlichste Spielszenarien ausprobieren, um somit Fehler ausfindig zu machen und Spielerfahrungen zu verbessern.

Ein weiterer Vorteil von künstlichen Intelligenzen im Gaming-Bereich liegt in ausbalancierteren Spielerfahrungen, womit die Games unfaire Vorteile verhindern und für mehr Spielspaß sorgen. Ebenso lassen sich mit künstlichen Intelligenzen auch Schwachstellen für Betrug durch Cheating eliminieren, was vor allem bei Play-to-Earn von besonderer Relevanz ist.

Schnellere und günstigere Spielentwicklung mit künstlichen Intelligenzen

Ein weiterer Vorteil von künstlichen Intelligenzen bei der Spielentwicklung ist die Tatsache, dass Entwickler mit ihnen wertvolle Ressourcen wie Zeit und Geld sparen können. Auf diese Weise lassen sich wesentlich schneller Spiele entwickeln und verbessern.

Somit können auch kleinere Entwicklerstudios mit weniger Geld, Personal, Erfahrung und Zeit umso beeindruckendere Ergebnisse erzielen. Aber auch das bestehende Angebot kann mithilfe von künstlichen Intelligenzen weiter verbessert werden. Erstellen lassen sich unter anderem Grafiken, Sounds, Storys und mehr.

Die eröffnet wiederum auch den Spielern selbst die Möglichkeit, dass sie sich aktiv an der Spielgestaltung beteiligen können. Somit fühlen sich die Gamer auch stärker in das Spielgeschehen eingebunden und sind wesentlich motivierter mehr Zeit, Energie und Geld in das Game zu investieren.

Ebenso wird auf diese Weise auch eine höhere Bindung zu dem Spiel aufgebaut und die Spielwelten schneller entwickelt. Dies hat zur Folge, dass die Games somit viel kreativer werden und die Bedürfnisse der Individuen besser erfüllen. All dies stärkt außerdem die Lebensdauer von Spielen, denn es gibt ständig Neues zu entdecken.

Verbesserte Zugänglichkeit mithilfe von künstlichen Intelligenzen

Über dies können künstliche Intelligenzen die Spiele auch einer breiteren Nutzergruppe mit unterschiedlichen Fähigkeiten zugänglich machen. Beispielsweise lassen sich die Games mit einer adaptiven Steuerung über Gesten- und Spracherkennung nutzen.

Ebenso können Texte und Audio in Echtzeit übersetzt werden, sodass auch Spieler aus unterschiedlichen Ländern barrierefreier miteinander interagieren können. Auf diese können KI-optimierte Spiele auch eine größere Zielgruppe ansprechen und für eine bessere Inklusion sorgen.

KI-basierte Assistenten für Spiele

Ein weiteres Einsatzfeld für künstliche Intelligenzen stellen KI-basierte Assistenten dar. Durch sie können sich die Gamer leichter in den an Komplexität gewinnenden Spielumgebungen orientieren. Überdies helfen sie den Nutzern besser in dem Game zu werden. Dies geschieht dadurch, dass sie beispielsweise die Verhaltensweisen der Anwender analysieren.

KIs optimieren Gaming für Virtual Reality

Zunehmend an Bedeutung gewinnen Virtual Reality und das Metaverse. Auch in diesen Bereich können künstliche Intelligenzen die Spielerfahrung verbessern. Denn mithilfe von KIs werden die Spiele entsprechend den Bewegungen der Gamer angepasst, was die virtuellen Realitäten dynamischer macht.

Ferner sind realistischere Avatare möglich, welche sich an das Aussehen, die Bewegungen und die Ausdrücke der Spieler anpassen. Dies macht die virtuellen Welten wesentlich überzeugender.

Künftig könnten künstliche Intelligenzen auch unserer Gehirne und dessen Signale besser entschlüsseln, um somit noch beeindruckendere Brain-Computer-Interface-Erfahrungen wie in beispielsweise in "The Matrix" oder "Ready Player One" zu ermöglichen.

Neuartiges Game verbindet das Beste aus KI und Play-to-Earn

Ein besonders bahnbrechendes neues Gaming-Projekt stellt Meme Kombat dar. Denn es vereint zwei der bedeutendsten Spiele-Trends: Play-to-Earn und künstliche Intelligenzen. Neben den beeindruckenden Möglichkeiten der KIs und dem enormen Skalierungspotenzial ermöglicht es den Spielern auch, über Play-to-Earn mit ihrem Hobby künftig Geld zu verdienen. Ebenso bieten Blockchaingames noch einige weitere revolutionäre Vorteile, wie den vollständigen Besitz von hart erkämpften oder anderweitig erworbenen Spielgegenständen.

Entwickelt wurde eine epische Kampfarena im Stil des internationalen Kultspiels Mortal Kombat. In diese können die viralsten Memecoin-Ikonen in besonders fesselnden und abwechslungsreichen Schlachten gegeneinander antreten, um sich Belohnungen zu verdienen. Im Unterschied zu klassischen Spielen soll hingegen ein außergewöhnlicher Unterhaltungsreichtum der Extraklasse geboten werden, welcher die routinierten und langweiligen Spielerfahrungen von Web2- und Web3-Games in den Schatten stellt.

Gegründet wurde Meme Kombat von einem Team von bekannten Kryptoexperten, welche im Unterschied zu den meisten anderen Memecoins großen Wert auf Seriosität legt. Dies lässt sich unter anderem an dem mehrfachen und realen Nutzen sowie den umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen des Codes erkennen. Durch die Integration der viralsten und renditestärksten Memecoins werden nicht nur deren große und aktive Communitys angesprochen, sondern auch das vereinte Explosionspotenzial für Investoren geboten.

Dies sind auch die Gründe, weshalb Meme Kombat einen großen Ansturm auf seinen Vorverkauf erlebt hat und dieser bereits unmittelbar vor seinem Ausverkauf steht. Schon jetzt konnte es andere Kryptospiele wie Pixelmon übertreffen und eine Finanzierungssumme von 8,7 Mio. USD erzielen. Fortan bleiben nur noch Coins für weniger als 1,3 Mio. USD übrig, bevor das Vorverkaufsangebot mit attraktiven Rabatten und hoher Staking-Rendite von 108 % pro Jahr vergriffen ist.

