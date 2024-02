Über 200.000 Bitcoin gekauft: Wie weit können die ETFs den Kurs treiben?

Die Aufregung um die Spot Bitcoin ETFs in den USA war groß. Krypto-Enthusiasten haben seit Jahren darauf gehofft, dass das digitale Gold an den Börsen handelbar wird und institutionelle Anleger Milliarden von Dollar in den Markt spülen. Genau das passiert seit der Zulassung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auch. Die ETF-Emittenten haben seit der Markteinführung der Fonds mehr als 200.000 Bitcoin gekauft - Grayscale ausgeschlossen. Dabei ist es gerade einmal einen Monat her, dass die ETFs zugelassen wurden. Das führt zu der Frage, wie lange es noch so weitergehen kann, dass täglich hunderte Millionen Dollar in den Kryptomarkt fließen und wie weit der Kurs dadurch steigen kann.

Fast 600 Millionen Dollar an einem Tag

Laut Daten von Lookonchain wurden allein heute wieder über 12.000 Bitcoin im Wert von 590 Millionen Dollar von den ETF-Emittenten gekauft. Grayscale hat dabei nur noch 1.147 Bitcoin im Wert von 56 Millionen Dollar verkauft. Grayscale hat schon vor der ETF-Zulassung mit seinem Bitcoin Trust (GBTC) mehr als 600.000 BTC im Auftrag seiner Kunden gekauft. Durch die Zulassung der börsengehandelten Fonds wurde auch GBTC in einen solchen umgewandelt, wodurch Investoren nach Monaten erstmals die Gelegenheit hatten, ihre Anteile zu verkaufen. Von einigen wurde das auch genutzt, sodass Grayscale inzwischen mehr als 150.000 Bitcoin verkauft hat.

Die Summen, die hier innerhalb kurzer Zeit fließen, sind beeindruckend. Die Spot Bitcoin ETFs sind die erfolgreichsten ETFs in den USA in Bezug auf die Kapitalzuflüsse in den ersten 30 Tagen und derzeit sieht es nicht danach aus, als würde die Nachfrage so schnell abflachen. Mit den aktuellen steigenden Kursen am Kryptomarkt wird auch das Interesse der Anleger mehr, wodurch die ETFs noch mehr Käufer finden dürften, was wiederum zu weiter steigenden Preisen führt. Derzeit gibt es wenig, was diese Aufwärtsbewegung stoppen könnte. Auch die Veröffentlichung der Inflationsdaten, die schlechter ausgefallen sind als erwartet, hat Bitcoin offenbar nur einen kurzen Dämpfer verpasst.

Wie weit kann der Bitcoin-Kurs steigen?

Inzwischen ist man sich einig darüber, dass es schon bald ein neues Allzeithoch bei Bitcoin geben wird. Experten gehen davon aus, dass der Mix aus Halving und ETFs den Kurs in noch nie dagewesene Höhen treiben wird, auch wenn man sich noch nicht einig darüber ist, wie weit Bitcoin wirklich steigen kann. Während man in vorsichtigen Prognosen von 100.000 Dollar spricht, werden inzwischen auch immer mehr Stimmen laut, dass der Kurs schon in den nächsten zwei Jahren auf über 500.000 Dollar steigen könnte.

Wer also denkt, dass er mit einem aktuellen Kurs von rund 50.000 Dollar zu spät zur Party kommt, könnte schon bald eines Besseren belehrt werden und sich in 2 Jahren vielleicht auch darüber ärgern, nicht bei 50.000 Dollar eingestiegen zu sein. In der Vergangenheit hat jedes Halving auch schon ohne Bitcoin ETFs in den anderthalb Jahren danach zu einer Rallye geführt, bei der der Kurs jedes Mal auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist und das nächste Halving findet bereits im April statt. Es sieht also stark danach aus, als könnte es von hier aus nochmal steil bergauf gehen.

Wer dennoch unsicher ist, ob ein Kurs von 50.000 Dollar und eine Marktkapitalisierung von rund einer Billion Dollar wirklich noch eine gute Einstiegsgelegenheit bieten, der findet am Kryptomarkt natürlich zahlreiche Alternativen, die erst am Anfang stehen und eine deutlich höhere Rendite als Bitcoin einbringen könnten. Dabei können vor allem Meme Coins oft Renditen von tausenden Prozent innerhalb kurzer Zeit steigen und Utility-Token, die mit einem einzigartigen Anwendungsfall überzeugen, wie das zum Beispiel bei eTukTuk ($TUK) der Fall ist.

eTukTuk als umweltfreundlichere Alternative

Mit eTukTuk haben diejenigen, die sich mit Bitcoin aufgrund des hohen Energiebedarfs und der damit einhergehenden Umweltbelastung nicht anfreunden können, eine vielversprechende Alternative. Ziel des Projekts ist es, die TukTuks, die in Entwicklungsländern millionenfach auf den Straßen sind und verhältnismäßig viel CO2 ausstoßen, zu elektrifizieren. Dazu braucht es natürlich auch ein entsprechendes Ladenetz, wobei der $TUK-Token als Zahlungsmittel integriert werden soll und den Zugang somit auch denen ermöglicht, die kein eigenes Bankkonto haben.

($TUK Token-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Der $TUK-Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von fast einer Million Dollar gekauft haben. Während des Presales wird der Preis bereits mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits in Form eines Buchgewinns profitieren, der nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen noch deutlich höher ausfallen kann. Experten vermuten, dass der $TUK-Kurs mit dem Voranschreiten des Projekts auf das 10-fache des aktuellen Vorverkaufspreises steigen könnte, wenn der Coin nach und nach an immer mehr Ladesäulen genutzt werden kann und die Nachfrage dadurch immer weiter steigt.

Meme Kombat: 20x Kursexplosion voraus?

Wer sich neben Utility-Token auch mit Meme Coins befasst, der könnte mit Meme Kombat ($MK) eine passende Alternative finden. Hier entsteht eine Plattform, auf der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten, wobei die Community ihren Favoriten in der Arena unterstützen kann. Wer sich mit Meme Coins auskennt weiß, dass diese oft innerhalb weniger Tage um tausende Prozent explodieren können und so ein Anstieg wird auch bei $MK, dem nativen Token von Meme Kombat, erwartet.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Der $MK-Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von 8,7 Millionen Dollar gekauft haben. Da der Vorverkauf auf 10 Millionen Dollar begrenzt ist, dürfte dieser bald enden. Anschließend wird $MK an den Kryptobörsen gelistet, wo es schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte, da die erste Battle-Saison direkt nach dem Vorverkauf beginnt, wodurch die Reichweite der Plattform und die Nachfrage nach $MK-Token steigen dürfte.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.