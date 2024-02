KI-gestützter Begleiter optimiert Aufgaben, steigert die Produktivität und eröffnet neue Möglichkeiten

SAN ANTONIO, Feb. 14, 2024einen zweistufigen Flugplan für Copilot für Microsoft 365 eingeführt hat, einen durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten Begleiter, der Aufgaben optimiert, die Produktivität steigert und neue Möglichkeiten eröffnet.



"Der zweistufige FAIR-Flugplan für Copilot für Microsoft 365 wurde entwickelt, um Kunden mit einem Readiness Assessment und Pre-Flight-Checks durch ihre KI-Reise zu führen, um unabhängig von der Unternehmensgröße oder dem Grad der KI-Bereitschaft Datensicherheit und Governance zu gewährleisten", sagte Srini Koushik, President AI, Technology, and Sustainability bei Rackspace Technology. "Das Zeitalter der KI ist angebrochen, und mit Copilot für Microsoft 365 wurde der Goldstandard für Produktivität eingeführt."

Zweistufiger FAIR-Flugplan für die Einführung von Microsoft 365 Copilot

Das von Microsoft durchgeführte kostenlose Readiness Assessment bewertet die aktuelle Umgebung des Kunden, beurteilt die Bereitschaft des Unternehmens, Copilot für Microsoft 365 einzusetzen, und bietet maßgeschneiderte Empfehlungen, um Unternehmen bei der Einführung von Microsoft 365 zu unterstützen. Nach dem Readiness Assessment wird die Kundenreise mit Pre-Flight Checks fortgesetzt, bei denen FAIR-Experten die Ergebnisse des Assessments analysieren und maßgeschneiderte Empfehlungen geben, damit die Anforderungen an Datensicherheit, Governance, Change Management und die Einführung von Microsoft 365 Copilot erfüllt werden können.

Klicken Sie hier , um mit Microsoft 365 Copilot Readiness Assessment zu ermitteln, ob Ihr Unternehmen "KI-ready" ist.

Copilot for Microsoft 365 - Are You AI Ready? Webinar -Aufzeichnung

Microsoft und FAIR veranstalteten das Webinar "Microsoft 365 Copilot - Are You AI Ready?" , um Unternehmen auf die Umwälzungen, die die KI mit sich bringt, vorzubereiten und ihr Potenzial zu nutzen.

Was: Diskussion mit Rackspace Technology und Ergreifen von Maßnahmen zur Vorbereitung auf die KI-Umwälzungen.

Zielgruppe: IT-Entscheider und -Führungskräfte, Microsoft 365-Administratoren und -Benutzer, Unternehmensteams, die KI zur Produktivitätssteigerung nutzen möchten, und alle, die sich für das Potenzial des Copilot für Microsoft 365 interessieren.

Warum? Vermittlung eines umfassendes Verständnisses von Copilot für Microsoft 365 und welche Auswirkungen es auf Unternehmen hat.

Lernen: Erfahren Sie, wie Sie jeden Aspekt der Implementierung von Copilot für Microsoft 365 steuern und den Wert von Copilot mit praktischen Tipps und Strategien für eine erfolgreiche Bereitstellung und Benutzerakzeptanz maximieren können.

Erkunden: Informationen zu Best Practices für Data Governance, Sicherheit, Change Management und Erweiterbarkeit für die Bereitstellung von Copilot für Microsoft 365.

Über Foundry for AI by Rackspaceist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortlichen Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für unsere Kunden in aller Welt.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

