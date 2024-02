Trilogy Films, die renommierte Produktionsfirma unter der Leitung der preisgekrönten Regisseurin Dawn Porter, freut sich, eine beispiellose Zusammenarbeit mit der Schultz Family Foundation bekannt zu geben, um einen abendfüllenden Dokumentarfilm über eine der kultigsten und politisch brisantesten Partnerschaften der Geschichte zu produzieren: die bemerkenswerte, weitgehend unerzählte Geschichte von Nelson und Winnie Mandela.

Nelson and Winnie Mandela after his liberation from prison in South Africa on February 11, 1990. Photo by Pool BOUVET/DE KEERLE/Gamma-Rapho via Getty Images.

Basierend auf dem Buch des bekannten südafrikanischen Schriftstellers und Wissenschaftlers Jonny Steinberg, Winnie and Nelson: Portrait of a Marriage, beleuchtet der Film die tiefe Verbundenheit der Mandelas und zeigt, wie ihre Ehe untrennbar mit dem Kampf gegen die Apartheid verbunden war. Der Film verspricht eine intime Darstellung von Nelson und Winnies Ehe und taucht in die stürmische und unbeständige Verbindung ein, von ihren frühen Jahren bis zu ihrem gemeinsamen Ziel, die Apartheid zu zerstören. Die Ehe findet ihren Höhepunkt in Nelson Mandelas historischer Wahl zum ersten demokratisch gewählten Präsidenten Südafrikas. Diese filmische Darstellung erfasst die Essenz ihres unbeugsamen Geistes und die globale Wirkung ihrer Liebe und ihres Engagements.

Die Produktion steht unter der Leitung von Dawn Porter, bekannt für ihre außergewöhnliche Erzählkunst, die das Übersehene erkundet, die Folgen von Politik und sozialen Handlungen aufzeigt, sich für Marginalisierte einsetzt und einen frischen Blick auf Bekanntes bietet. Mit ihrer tiefgreifenden Fähigkeit, Geschichten zu gestalten, die das Publikum tief berühren und informieren, ist Porter bereit, einen einzigartigen Blick auf die dauerhafte Liebesgeschichte von Nelson und Winnie Mandela zu werfen.

"Es ist ein außerordentliches Privileg, einen Film über das Leben von Nelson Mandela zu drehen, und ich freue mich wirklich sehr über die Zusammenarbeit mit der Schultz Family Foundation und Trilogy Films", sagte Dawn Porter. "Nelson Mandelas Weg ist ein Beispiel für die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des menschlichen Geistes. Wir möchten diese unglaubliche Odyssee mit dem Publikum rund um den Globus teilen. Doch seine Geschichte ist unvollständig, ohne die Beziehung zu seiner einflussreichsten und engsten Beraterin, seiner Frau Winnie, zu beleuchten. Es kann keine endgültige Mandela-Geschichte geben, ohne die komplizierte Dynamik ihrer Beziehung zu verstehen."

Die Zusammenarbeit mit Trilogy Films kennzeichnet das erste Vorhaben der Schultz Family Foundation im Bereich transformatorischer Storytelling-Projekte von Spielfilmen und Dokumentationen über Serien, Podcasts bis hin zu Büchern und steht mit ihrem Bemühen in Zusammenhang, größere Chancen zu schaffen, die für alle zugänglich sind. Die Beteiligung der Schultz Family Foundation geht über die finanzielle Unterstützung hinaus; sie verkörpert die philanthropische Vision und das Engagement, wahrheitsgemäße, ehrgeizige Geschichten zu erzählen, die das Potenzial haben, verborgene Narrative zu enthüllen, Hoffnung zu wecken, Lösungen aufzuzeigen und das Vertrauen in einer Zeit des enormen Pessimismus, der Uneinigkeit, der Fehlinformationen und des zerbrochenen Vertrauens in traditionelle Institutionen, in die Führung und in die Menschen untereinander wiederherzustellen.

"Im Kern ist Winnie und Nelson eine komplizierte Geschichte von Führung, Konflikt, Liebe und außergewöhnlichen Opfern angesichts einer unfassbaren Brutalität, bei der die Zukunft einer Demokratie auf dem Spiel stand", sagte Howard Schultz, Mitbegründer der Schultz Family Foundation und emeritierter Vorsitzender der Starbucks Corporation. "Meine Frau Sheri und ich fühlen uns geehrt, die Möglichkeit zu haben, mit einer so angesehenen und talentierten Regisseurin wie Dawn zusammenzuarbeiten, um diesen Film zum Leben zu erwecken. Wir glauben an die Kraft menschenzentrierter, auf sozialen Aufstieg bedachter Erzählungen, um unsere gemeinsame Bindung zu pflegen, unsere gemeinsame Menschlichkeit zu fördern und die nächste Generation von Führungskräften zu inspirieren. Wir sehen weiteren Projekten in vielen verschiedenen Formaten, die mit dem philanthropischen Engagement unserer Familie im Einklang stehen, erwartungsvoll entgegen."

Über Trilogy Films:

Das von der preisgekrönten Regisseurin Dawn Porter gegründete Unternehmen Trilogy Films produziert und inszeniert nicht-fiktionale Inhalte, die unerzählte Geschichten erzählen, neue Perspektiven teilen und die komplexe Menschlichkeit einiger der ikonischsten Figuren der Geschichte offenbaren. Zu den berühmtesten Filmen von Porter gehören "Gideon's Army" (2013), "Spies of Mississippi" (2014) und "Bobby Kennedy for President" (2018). Ihr neuestes Werk "Luther: Never Too Much", das beim Sundance Film Festival 2024 uraufgeführt wurde, erhielt begeisterte Kritiken und wurde von mehreren Medien als bester Film des Festivals gelobt. 2023 war ein hervorragendes Jahr für Porter und Trilogy. Der für den Critics Choice nominierte Dokumentarfilm "Lady Bird Diaries" über Lady Bird Johnson feierte seine Premiere auf dem SXSW Film Festival 2023. Ihre vierteilige Doku-Serie "Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court" erhielt ebenfalls Nominierungen für einen Critics Choice Documentary Award sowie einen Film Independent Spirit Award.

Über die Schultz Family Foundation:

Das Ziel der Schultz Family Foundation ist es, größere Chancen zu schaffen, die für alle zugänglich sind. Unsere Arbeit ist tief verwurzelt in das Leben und die Werte unserer Mitbegründer Sheri und Howard Schultz, die glauben, dass Talent überall ist, nicht jedoch Chancen. Wir bemühen uns, die Lehren, die sie im Laufe der Jahrzehnte gezogen haben, in Innovationen umzusetzen und Lösungen zu entwickeln, die jungen Menschen dabei helfen, den Übergang ins Erwachsenenleben erfolgreich zu bewältigen und ihren Lebensweg positiv zu beeinflussen. Wir investieren in die Freisetzung von Potenzialen und die Erschließung von Chancen, indem wir mit Arbeitgebern, Unternehmern, gemeinnützigen Organisationen und Regierungen zusammenarbeiten, die unser Bestreben teilen, allen Menschen den Zugang zum vollen Potenzial Amerikas zu ermöglichen. Weitere Informationen über die Stiftung und ihre Arbeit finden Sie unter: www.schultzfamilyfoundation.org.

