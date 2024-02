Zu den Belohnungen gehören exklusive NFTs, Freikarten und besondere Erlebnisse

Seien Sie ein ESB-VIP. Das Empire State Building (ESB) kündigte heute sein neues Botschafterprogramm für Ortsansässige, die Gäste in New York City beherbergen, und für Superfans seines weltberühmten Observatory Experience an. Besucher sammeln Punkte im Treueprogramm für jede auf der ESB-Website gekaufte Eintrittskarte für die Aussichtsplattformen auf der 86. und 102. Etage und können sie gegen kostenlose Erlebnisse und Sammlerstücke einlösen.

"Jeder Besuch im Empire State Building ist einzigartig, und wir haben es unseren treuen Einheimischen, die ihre Gäste mitbringen, und unseren Superfans leichter gemacht, die Ausstellungen und unvergleichlichen Ausblicke unseres neu gestalteten Observatoriums immer wieder zu genießen", sagte Jean-Yves Ghazi, President des Empire State Building Observatory. "Wir möchten unseren Fans unsere Wertschätzung für ihre Treue zeigen und exklusiven Zugang zu erstklassigen, authentischen Erlebnissen und den besten Aussichten aus dem Herzen von New York City bieten."

Die Mitglieder werden vier Stufen durchlaufen und auf jeder Stufe Belohnungen erhalten, die Folgendes umfassen:

Ambassador (freigeschaltet bei 0-439 Punkten) Hat sich für das Programm angemeldet Noch kein Anspruch auf Vorzüge

(freigeschaltet bei 0-439 Punkten) Bronze Ambassador (freigeschaltet bei 440 Punkten) Aufnahme in unseren Ambassadors' Newsletter Eine Karte zum Observatorium im 86. Stockwerk Teilnahme an der Verlosung für den Zugang von zwei (2) Gästen zu einer der exklusiven ESB-Veranstaltungen mit Influencern oder Prominenten. Nicht übertragbar.

(freigeschaltet bei 440 Punkten) Silver Ambassador (freigeschaltet bei 880 Punkten) Aufnahme in unseren Ambassadors' Newsletter Eine zusätzliche Eintrittskarte für das Observatorium im 86. Stockwerk Eine zusätzliche Teilnahme an der Verlosung für den Zugang von zwei (2) Gästen zu einer der exklusiven ESB-Veranstaltungen mit Influencern oder Prominenten. Nicht übertragbar.

(freigeschaltet bei 880 Punkten) Gold Ambassador (freigeschaltet bei 1.320 Punkten) Aufnahme in unseren Ambassadors' Newsletter Zwei Eintrittskarten für die Observatorien im 86. und 102. Stockwerk Zwei Eintrittskarten für ein geplantes Sonnenaufgangserlebnis am Samstagmorgen Zwei Teilnahmen am begehrten jährlichen Empire State Building Run-Up (übertragbar auf ein Familienmitglied oder einen Freund) oder Teilnahme an der Verlosung für den Zugang von zwei (2) Gästen zu einer der exklusiven ESB-Influencer- oder Prominenten-Besuchsveranstaltungen. Nicht übertragbar.

(freigeschaltet bei 1.320 Punkten) Platinum Ambassador (freigeschaltet bei 1.760 Punkten) Aufnahme in unseren Ambassadors' Newsletter Vier Eintrittskarten für die Observatorien im 86. und 102. Stockwerk Vier Eintrittskarten für ein geplantes Sonnenaufgangserlebnis am Samstagmorgen Eine Teilnahme am begehrten jährlichen Empire State Building Run-Up (übertragbar auf ein Familienmitglied oder einen Freund). Eintritt für vier (4) Gäste zu einer der exklusiven ESB-Influencer- oder Prominenten-Besuchsveranstaltungen. Nicht übertragbar.

(freigeschaltet bei 1.760 Punkten)

Jedes neue Mitglied des Botschafterprogramms erhält bei der Anmeldung ein individuelles NFT. Für jede erreichte Stufe erhalten Mitglieder zusätzliche individuelle NFTs, die in Partnerschaft mit Uptop entwickelt und verteilt werden und das "berühmteste Gebäude der Welt" vor einem Art-Deco-Hintergrund im jeweiligen Metallicton der Stufe zeigen. Die exklusiven NFTs dienen als digitales Andenken und als Schlüssel, um personalisierte Belohnungen freizuschalten.

Besucher, die dem Botschafterprogramm beitreten und Tickets am oder nach dem 1. Februar 2024 gekauft haben, erhalten automatisch Punkte und das neue Mitglieds-NFT für ihren letzten Kauf rückwirkend. Gesammelte Punkte und der erworbene Status bleiben bis zur Einlösung erhalten und verfallen nicht.

Das Empire State Building Observatory wurde erst kürzlich für 165 Millionen US-Dollar renoviert. Dabei wurden ein eigener Besuchereingang, ein immersives Museum mit neun Galerien, brandneue Host-Uniformen und ikonische Observatorien im 86. und 102. Stockwerk geschaffen. Das neu gestaltete Observatory Experience wurde kürzlich von Tripadvisor-Reisenden in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zur besten Attraktion der USA gewählt.

Die Möglichkeit zur Anmeldung zum Botschafterprogramm finden Sie hier.

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier. Weitere Informationen über das Empire State Building Observatory finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", das sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), befindet, misst vom Fundament bis zur Antenne 1.454 Fuß und ragt hoch über Midtown Manhattan auf. Die 165 Millionen US-Dollar teure Renovierung des Empire State Building Observatory Experience sorgt für ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit bodentiefen Fenstern.Der Besuch des weltberühmten Observatoriums in der 86. Etage, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, dient den Besuchern als Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und behandelt alles, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Das Empire State Building Observatory Experience heißt jedes Jahr Millionen von Besuchern willkommen und wurde vom American Institute of Architects zu "America's Favorite Building", von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt, von Tripadvisor 2023 bei den Travelers' Choice Awards: Best of the Best zum zweiten Mal in Folge zur Nummer 1 unter den Attraktionen in den USA erklärt. Außerdem ist es die Nr. 1 unter den Sehenswürdigkeiten von New York City in Lonely Planet's Ultimate Travel List.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook X (zuvor Twitter) Instagram Weibo YouTube oder TikTok.

