DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. Februar

=== *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Bilfinger SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis 4Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+5,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+5,1% gg Vj *** 09:30 HR/EZB-Vizepräsident De Guindos Rede bei Konferenz der Zentralbanken der Mittelmeer-Anrainer *** 10:00 DE/Ceconomy AG, Hauptversammlung, 10:00 DE/Vorsitzende von SPD, Grünen und CSU-Reden beim Politischen Aschermittwoch *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,1% gg Vj 1. Veröff.: 0,0% gg Vq/+0,1% gg Vj 3. Quartal: -0,1% gg Vq/ 0,0% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-3,9% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-6,8% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 DE/Auktion 1,80%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit August 2053 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit August 2054 im Volumen von 1 Mrd EUR 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q *** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP zu digitalem Euro *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Wie funktioniert die Finanzierung der Zukunft?" 19:20 DE/CDU-Chef Merz, Rede beim Politischen Aschermittwoch, Apolda *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q - CN/Börsenfeiertag China ===

