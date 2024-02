DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NUKLEARSTREITKRÄFTE - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat dafür plädiert, mit Blick auf die jüngsten Äußerungen von Donald Trump die strategischen Nuklearstreitkräfte Frankreichs und Großbritanniens als "Element europäischer Sicherheit unter dem Dach der Nato weiter zu denken." Lindner betonte aber, dass die Grundlage "unserer Sicherheit" das Bündnis mit den Vereinigen Staaten von Amerika bleibe. "Egal, wer nach der nächsten Wahl oder in weiterer Zukunft im Weißen Haus regiert." (FAZ)

RUSSLAND-SANKTIONEN - Zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine plant die Europäische Kommission erstmals Sanktionen gegen Firmen in Ländern wie China und Indien. Sie sollen Russland kriegswichtige Güter verschafft haben. In einem Entwurf des 13. Sanktionspakets sind drei chinesische Firmen sowie ein indisches Unternehmen aufgeführt, die am Handel kriegswichtiger Güter mit Russland beteiligt gewesen sein sollen. Insgesamt sollen 21 Firmen zusätzlich mit Sanktionen belegt werden, darunter auch solche aus Serbien, der Türkei und Kasachstan. Der Entwurf liegt der Süddeutschen Zeitung vor. (Süddeutsche Zeitung)

FERNWÄRME - Die Energieministerien mehrerer Bundesländer dringen auf eine Reform der Preisgestaltungsregeln für Fernwärme, um Verbraucher besser zu schützen und die Akzeptanz von Fernwärme zu stärken. "Es ist offensichtlich, dass die Regeln für die Preisänderungsklauseln heute einfach nicht mehr zu den energiewende- und klimapolitischen Zielen passen", sagte Tobias Goldschmidt (Grüne), Energieminister von Schleswig-Holstein, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Selbst wenn Wärme zu 100 Prozent klimaneutral erzeugt wird, ist es bislang zulässig, dass Fernwärmepreise mit den Erdgaspreisen mitsteigen." Sogar die steigende CO2-Bepreisung für Erdgas erhöhe den Fernwärmepreis. (Funke Mediengruppe)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2024 00:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.