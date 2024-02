FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Schwindende Zinssenkungsfantasien dürften auch am Mittwoch den Appetit der Anleger auf Aktien dämpfen. Die am Vortag veröffentlichten, überraschend hohen Verbraucherpreise in den USA im Januar lasten weiter auf den Börsen. Denn sie sprechen tendenziell gegen eine baldige Zinssenkung seitens der Notenbank Fed. Der Broker IG indizierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Haupthandels 0,2 Prozent niedriger auf 16 840 Punkte. Damit nähert sich der Dax wie schon am Vortag einer auf kurze Sicht wichtigen Unterstützung bei 16 800 Punkten. "Jetzt muss sich zeigen, ob der US-Inflationsschock an den Börsen nur kurzfristig für Unsicherheit sorgt oder ob er die Rally beendet", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - SCHWACH - Nach dem jüngsten Rekordrausch am US-Aktienmarkt haben am Dienstag enttäuschend ausgefallene Verbraucherpreisdaten die Anleger auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Daten befeuerten Sorgen am Markt, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. Die Inflationsdaten seien eine bittere Pille für die Anleger, die Aktien daraufhin fallen gelassen hätten wie heiße Kartoffeln, sagte Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es am Dienstag um 1,35 Prozent auf 38 272,75 Zähler bergab.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die schwache Verfassung der US-Märkte nach unerwartet hohen Inflationsdaten aus den USA drückte auch in Asien auf die Stimmung. In Japan schloss der Nikkei 225 nach den Gewinnen am Vortag 0,7 Prozent tiefer. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index nach der jüngsten Feiertagspause hingegen um 0,5 Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland pausierte der Handel unterdessen weiterhin.



DAX 16880,83 -0,92

XDAX 16823,08 -1,10

EuroSTOXX 50 4689,28 -1,20

Stoxx50 4198,67 -0,72



DJIA 38272,75 -1,35

S&P 500 4953,17 -1,37

NASDAQ 100 17600,42 -1,58°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,93 -0,02%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0716 0,08

USD/Yen 150,54 -0,16

Euro/Yen 161,32 -0,08°



ROHÖL:





Brent 82,66 -0,11 USD WTI 77,82 -0,05 USD°

