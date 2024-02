Genf - Der russische Exil-Diplomat Boris Bondarew spricht eine deutliche Warnung an das westliche Verteidigungsbündnis aus. "Ein Angriff auf die Nato ist Putin absolut zuzutrauen", sagte Bondarew dem Nachrichtenportal T-Online.



"Mit jeder schwachen Reaktion des Westens angesichts einer russischen Provokation wird dieses Szenario wahrscheinlicher", so der frühere Diplomat. "Niemand in Deutschland sollte die Gefahr unterschätzen."



Bondarew appelliert: "Der Westen muss sich endlich dazu aufraffen, seine eigenen Werte zu verteidigen." Denn die Gefahr durch Russland würde selbst nach einem russischen Sieg in der Ukraine keineswegs schwinden: "Putin denkt in den geografischen Dimensionen des untergegangenen sowjetischen Imperiums." Der Exilant warnt: "An der Nato-Grenze ist Putins Regime eine ständige Bedrohung."



Bondarew hatte 2022 den Dienst aus Protest gegen die Invasion der Ukraine quittiert.

