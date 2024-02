EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Marinomed Biotech AG gibt vorläufigen Umsatz für 2023 bekannt



Marinomed Biotech AG gibt vorläufigen Umsatz für 2023 bekannt Vorläufige Umsatzerlöse sinken erwartungsgemäß auf 9,2 Mio. € im Jahr 2023 (2022: 11,3 Mio. €) aufgrund geringerer Auftragsvolumina bei Carragelose durch ausreichende Lagerbestände bei Kunden

Cash-Position bei 2,6 Mio. €; finanzielle Stabilität durch kostenbewusstes Cash-Management und Wandelanleihe-Finanzierungsprogramm gesichert

Ausblick für 2024: Markteinführung von Carragelose Augentropfen und Allergenblocker, Einführung von Nasenspray in Mexiko, Marktzulassung mit Procter & Gamble für die USA erwartet Korneuburg, Österreich, 14. Februar 2024 - Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 9,2 Mio. €, wovon der Großteil wieder auf den Verkauf von Carragelose-Produkten entfiel. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz erwartungsgemäß um 18,6 % gesunken (2022: 11,3 Mio. €). Dies ist in erster Linie auf ein geringeres Auftragsvolumen infolge hoher Lagerbestände der Carragelose-Partner zurückzuführen. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sanken auf 2,6 Mio. € (2022: 8,2 Mio. €). Im Vergleich zum Stand am Ende des dritten Quartals 2023 (2,8 Mio. €) blieb diese Position aufgrund eines strikteren Cash-Managements und der Wiederaufnahme der Wandelanleihe mit Nice & Green nahezu stabil. Die obersten Prioritäten von Marinomed im Jahr 2024 sind die Verpartnerung der führenden Marinosolv-Produkte, die Wertmaximierung des Carragelose-Assets sowie die Erlangung der Marktzulassung für Carragelose in den USA. "Im Jahr 2023 haben wir mit unseren Initiativen zum Ausbau unseres Carragelose-Geschäfts gute Fortschritte gemacht. Die Einführung neuer Produkte, eine neue Partnerschaft in Südostasien, die Marktzulassung in Mexiko, neue klinische Daten und Patente steigerten den Wert dieses Assets. Gleichzeitig blieb der Umsatz mit Carragelose-Produkten erwartungsgemäß hinter den Rekorden früherer Pandemiejahre zurück. Dies ist in erster Linie auf die hohen Lagerbestände unserer Kunden zurückzuführen", kommentiert Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. "Wir erwarten weitere wichtige Meilensteine im Carragelose-Geschäft im Jahr 2024. In unserer Partnerschaft mit Procter & Gamble haben wir zuletzt große Fortschritte bei der Vorbereitung der FDA-Zulassung gemacht. Wir sind zuversichtlich, dass wir noch vor Ende 2024 die Zulassung erhalten und damit den weltweit größten OTC-Markt erschließen können." "Wir möchten den Wert unseres Carragelose-Business weiter maximieren. Gleichzeitig haben wir Ende 2023 einen strukturierten Prozess gestartet, um verschiedene strategische Optionen für das Carragelose-Geschäft zu prüfen, und sind in Gesprächen mit potenziellen Partnern. Dies ist ein logischer Schritt zum richtigen Zeitpunkt und bietet uns die Möglichkeit, uns voll auf unsere Marinosolv-Plattform zu konzentrieren. Oberste Priorität hat für uns nach wie vor die Verpartnerung unserer Marinosolv-Leitprodukte Budesolv und Tacrosolv sowie die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen Forschung und Entwicklung", so Pascal Schmidt, CFO von Marinomed, weiter. "Aufgrund der aktuellen Auftragslage sehen wir, dass die Umsätze mit Carragelose in der ersten Jahreshälfte weiter zurückgehen werden und unser Auftragsbestand deutlich niedriger ist als im Februar letzten Jahres. Wir nehmen jedoch eine steigende Nachfrage unserer Kunden für die Saison 2024/25 wahr. Ein Aufschwung ist auch zu erwarten, wenn die Produkteinführungen und Markterweiterungen wirksam werden. Mit der EIB gibt es eine erste Einigung und wir sind zuversichtlich, dass wir in der Folge mit der EIB und den anderen Kreditgebern eine Gesamtlösung erreichen werden. Auch wenn die derzeitige Situation herausfordernd bleibt, sind wir fest entschlossen, unser Ziel der Profitabilität im Jahr 2024 zu erreichen. Wir danken unseren Stakeholdern und Mitarbeitern für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung." Hinweis: Alle Werte, die sich auf 2023 beziehen, sind vorläufig und gerundet. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 werden am 16. April 2024 veröffentlicht. Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com . Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Lucia Ziegler

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

IR: Stephanie Kniep

T: +43 2262 90300 226

E-Mail: ir@marinomed.com Internationale Medienanfragen

Metrum Communications: Roland Mayrl

T: +43 664 6126228

E-Mail: marinomed@metrum.at



Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.



