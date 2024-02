Überraschend hohe US-Verbraucherpreise haben den DAX am Dienstag deutlich belastet. Der deutsche Leitindex ging am Ende 0,9 Prozent tiefer bei 16.880,83 Punkten aus dem Handel. Und auch am heutigen Mittwoch dürfte sich der DAX noch etwas weiter von der 17.000-Punkte-Marke entfernen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent tiefer bei 16.840 Zählern.Auf der Terminseite stehen am heutigen Mittwoch wieder einige Quartalszahlen im Blickfeld. Es berichten unter anderem Delivery Hero, SFC Energy, ...

