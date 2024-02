Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -Das globale Consulting-Unternehmen J.S. Held, das stolz auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann, gibt Paul Banks als neuen Leiter der Abteilung Wissenschaft und Technologie bei J.S. Held bekannt. Gemeinsam mit den anderen Abteilungsleitern Robbie Brannon, Max Flynn, Sean Donohue und Jim Stanilious beaufsichtigt Paul die Arbeit von mehr als 1500 technischen, wissenschaftlichen, finanziellen und strategischen Beratern auf fünf Kontinenten, die Versicherungsfachleute, Rechtsberater, Unternehmensleiter und Risikomanager, Regierungsbehörden und Investoren beraten. Heute, als globales Beratungsunternehmen, wachsen wir weiter, sind innovativ und gestalten unsere Arbeit neu, um unsere Kunden bei der Bewältigung komplexer Angelegenheiten zu unterstützen und Risiken weltweit zu minimieren.J.S. Held wurde 1974 gegründet, um unabhängige Beratungsdienste für Sachschäden anzubieten. Ebenso wie J.S. Helds Ruf als verlässlicher Berater wuchs, wuchs auch unser Team, das sich entsprechend den sich ändernden Kunden- und Branchenanforderungen weiterentwickelte. Präsident und Geschäftsführer Jonathan Held erklärt: "Die Firma wurde auf dem Prinzip gegründet, ein vertrauenswürdiger Berater zu sein, der dafür bekannt ist, Nachrichten bereitzustellen und Kunden zu helfen, gut informierte Entscheidungen zu treffen."Im Laufe unserer Geschichte hat J.S. Held hat als vertrauenswürdiger Berater in einigen der bedeutendsten Angelegenheiten auf der ganzen Welt fungiert, darunter:- Beratung zu Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Liberia in Westafrika.- Beratung durch Experten nach dem Bombenanschlag auf das World Trade Center und dem 11. September 2001, dem größten Sachschadenereignis der Geschichte.- Wirtschaftliche Analysen und Zeugenaussagen in einigen der bedeutendsten Fälle von Missmanagement, Betrug und Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen.- Tätigkeit als Planverwalter für das Konkursgericht zur Erleichterung der Auflösung der 34 an der Katerra-Insolvenz beteiligten Unternehmen, einer der größten Konkurse im Bauwesen.Die Tiefe und Breite von J.S. Helds Arbeit auf zahlreichen Märkten bietet eine solide Grundlage für die Risikobewertung, um Kunden aus dem Versicherungs- und Nicht-Versicherungsbereich bestmöglich zu beraten, da das Unternehmen weiter expandiert und diversifiziert hat."Unser agiles, kollaboratives, kreatives und kundenorientiertes Team unter der Leitung von Max, Robbie, Sean, Jim und jetzt Paul bietet unseren Kunden auf der ganzen Welt lösungsorientierte Beratung, unabhängig vom Umfang oder der Komplexität eines Projekts, und spiegelt die Rolle des vertrauenswürdigen Beraters wider, die wir uns in den letzten 50 Jahren erarbeitet haben", so Jonathan Held, der Präsident und Geschäftsführer von J.S. Held.Erfahren Sie mehr über die engagierten und unternehmerisch denkenden Experten, die dabei helfen, J.S. Held zu verändern. Erkunden Sie unsere Geschichte, und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein, unsere 50 & Forward Feier, mit uns auf jsheld.com.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern.Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.