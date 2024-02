In einem mit Spannung erwarteten Zivilprozess am Landgericht Frankfurt am Main steht eine Entscheidung gegen den Impfstoffhersteller BioNTech bevor. Der Prozess, angesetzt für Mittwoch, den 14. Februar 2024, um 10:00 Uhr, könnte richtungsweisend sein, allerdings bleibt offen, ob ein Urteil zu diesem Zeitpunkt bereits verkündet wird.Im Kern der Auseinandersetzung steht die Klage einer Privatperson, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...