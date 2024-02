Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5350/ Charlotte Newby ist Head of Marketing & Investor Relations bei der Wiener Privatbank, 2021 wurde sie mit dem Finance Marketer of the Year ausgezeichnet. Wir sprechen über Early Years mit Fashion, Food & Beverage und Stationen All over the World, dann den Wechsel in die Finanzbranche, gute Jahre bei Dimoco incl. des o.a. Awards und irgendwie ist die Wiener Privatbank "passiert", aber es fühlt sich super an, die Digitalisierung ist grosses Thema und gemeinsam formulieren wir auch einen Event-Spoiler.https://www.wienerprivatbank.com About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und ...

