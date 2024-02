Die Rekordfahrt am US-Aktienmarkt hat sich am Dienstag etwas abgekühlt und auch die PayPal-Aktie ist in diesem Umfeld rund drei Prozent schwächer aus dem Handel gegangen. Von den Rekorden früherer Tage ist sie ohnehin weit entfernt, doch Paul Golding von Macquarie ist zuversichtlich, dass das Unternehmen auf den Erfolgs- und Wachstumspfad zurückfindet.In einer aktuellen Studie lobt der Analyst den Fokus des Unternehmens auf profitables Wachstum und identifiziert Schlüsselfaktoren wie die Verbesserung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...