Auch die jüngste etwas schwächere Stimmung an den Märkten im Zuge der US-Inflationsdaten von Dienstag können den Aktien der Rüstungsunternehmen nichts anhaben. Sie setzen auch am heutigen Mittwoch ihre Aufwärtsbewegung fort. Rheinmetall und Renk markierten am Morgen heute Rekordhochs, Hensoldt konnte zuletzt ein neues Kaufsignal generieren.Die Rüstungswerte profitieren weiterhin von der Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben. Öl ins Feuer goss zuletzt auch Donald Trump. Der frühere US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...