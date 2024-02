FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 133,22 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,38 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am deutschen Rentenmarkt. Am Vortag hatte noch ein unerwartet schwacher Rückgang der US-Inflation die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed gedämpft. Dies hatte den Renditen an den Anleihemärkten generell kräftigen Auftrieb verliehen und die Kurse belastet.

Die US-Inflationszahlen lassen eine schnelle Zinswende der Fed unwahrscheinlich erscheinen, wie es in einer Einschätzung der Dekabank heißt. Die Experten der Dekabank machten aber auch deutlich, dass der Januar bekannt sei für Datenüberraschungen, die im späteren Jahresverlauf wieder korrigiert werden. "In diesem Umfeld wird den normalerweise aus Marktsicht weniger relevanten US-Produzentenpreisen am Freitag eine erhöhte Bedeutung zukommen."/jkr/jha/

