Exclaimer baut Rechenzentrums-Präsenz in Deutschland weiter aus

Heute gab Exclaimer, der führende Anbieter von E-Mail-Signaturlösungen, bekannt, dass sein erstklassiger Service nun in Microsoft Azure Datenzentren in Deutschland gehostet wird. Dieser strategische Schritt bietet lokalen Kunden die wichtigen Vorteile der Datenresidenz und gewährleistet, dass ihre Daten sicher und gemäß den lokalen Vorschriften gespeichert werden.

Azure Germany West Central und Germany North, wo der Exclaimer-Dienst gehostet wird, sind beide physisch isolierte Instanzen von Microsoft Azure, die speziell für die Einhaltung der deutschen Datenschutzbestimmungen entwickelt wurden und eine optimale Service-Zuverlässigkeit gewährleisten. Kunden, die Exclaimer nutzen, können daher sicher sein, dass sie die Anforderungen der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erfüllen. Dies ist besonders wichtig für Bundesbehörden und Institutionen mit komplexen Compliance-Anforderungen.

Darüber hinaus nutzt die Exclaimer Azure-Konfiguration eine Aktiv/Aktiv-Lastverteilung, um einen einzelnen Netzwerkdienst bereitzustellen. Das bedeutet, dass der Service innerhalb der Region aufrechterhalten wird, wenn ein Rechenzentrum ausfällt. Dank dieser lokalen Verfügbarkeit kann Exclaimer seinen Kunden weiterhin einen E-Mail-Signaturverwaltungsdienst bereitstellen, ohne Kompromisse bei der Datensicherheit und der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen eingehen zu müssen.

"Da viele Datenschutzbestimmungen in vollem Umfang gelten, ist es nicht verwunderlich, dass die Einhaltung von Datenresidenzanforderungen für Unternehmen in ganz Europa höchste Priorität hat", sagte Vicky Wills, Chief Technology Officer bei Exclaimer. "Durch die Erweiterung unseres Serviceangebots auf regionale Azure-Rechenzentren in Deutschland sind wir stolz darauf, unseren deutschen Kunden die sicherste und richtlinienkonformste E-Mail-Signaturverwaltung bieten zu können".

Wills fährt fort: "Wir wissen, dass Datenschutz und die Verhinderung von Sicherheitsvorfällen ganz oben auf der Agenda unserer Kunden stehen, und wir unterstützen unsere Kunden dabei, diese Risiken zu minimieren. Wir bemühen uns, die Gesetze zur Datenspeicherung und -verarbeitung einzuhalten und gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen. Mit unseren umfassenden Akkreditierungen, einschließlich SOC 2 Typ II, ISO 27001 27018, Cyber Essentials und DSGVO-Konformität, sind wir stolz darauf, die sicherste und richtlinienkonformste E-Mail-Signaturmanagementlösung auf dem Markt anbieten zu können."

Über Exclaimer

Exclaimer ist der führende Anbieter von E-Mail-Signaturlösungen, die es Unternehmen ermöglichen, das Potenzial von E-Mail als wichtigen digitalen Werbekanal zu nutzen. Mit den preisgekrönten Tools von Exclaimer können Organisationen die Verwaltung von E-Mail-Signaturen vereinfachen, um eine konsistente Markenführung zu gewährleisten, Marketingkampagnen und Unternehmensnachrichten zu fördern, Kundenfeedback in Echtzeit zu sammeln und vieles mehr.

Mehr als 60.000 Organisationen in über 150 Ländern verlassen sich bei ihren E-Mail-Signaturlösungen auf Exclaimer. Zum vielfältigen Kundenstamm gehören Unternehmen wie Sony, Mattel, Bank of America, NBC, die Regierung Kanadas, die BBC und die Academy Awards. Weitere Informationen finden Sie unter www.exclaimer.com oder folgen Sie Exclaimer auf Facebook, LinkedIn und X (ehemals Twitter).

Contacts:

exclaimer@clarity.global