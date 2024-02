- Ausstellung aller AVIEW-Produkte, die eine Verkaufsgenehmigung im Ausland sowie die CE-Zertifizierung erhalten haben

Coreline Soft, ein Pionier bei der medizinischen Bildgebung mit Künstlicher Intelligenz (KI), zeigt auf dem ECR 2024 (European Congress of Radiology) führende KI-Lösungen für die medizinische Bildgebung und etabliert damit einen neuen Standard in der Gesundheitsversorgung in ganz Europa. Der ECR, der größte Radiologenkongress in Europa, ist der Treffpunkt weltweiter Experten und Fachleute aus der Medizintechnikbranche.

Coreline Soft wird durch die Vorstellung seiner Produktlinie AVIEW auf dem ECR 2024 einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auf der Ausstellung werden AVIEW LCS Plus für die simultane Diagnose von Erkrankungen im Brustkorb, AVIEW COPD für die automatische Analyse von chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen und AVIEW RT ACS, eine KI-basierte vollautomatische Konturierungslösung, vorgeführt.

Es wird eine umfassende Palette von Produkten für den Einsatz beim Screening, bei der Diagnose und Behandlung sowie bei der Verwaltung präsentiert. Im Brennpunkt wird dabei AVIEW LCS Plus stehen, das in der Lage ist, drei zentrale pulmonale Störungen mit CT-Scans zu screenen. Die Präsentation wird den Fokus auf reale Anwendungen in Kliniken weltweit richten. Das Unternehmen wird die Vorteile für das medizinische Personal, die Verbesserung der Arbeitsabläufe und die Steigerung der diagnostischen Effizienz erläutern.

Coreline Soft hat seine Präsenz in Europa aktiv ausgebaut und sich Projekte wie die multinationale Lungenkrebs-Screening-Initiative (iDNA) gesichert, an der fünf europäische Länder beteiligt sind. Projekte wie das HANSE-Lungenkrebs-Screening in Deutschland und das ILSP-Lungenkrebs-Screening in Italien, das vom renommierten Nationalen Krebsinstitut in Mailand mit 18 teilnehmenden Kliniken und Krebszentren durchgeführt wird, unterstreichen die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem globalen Markt für das Lungenkrebs-Screening.

Mit den kürzlich unterzeichneten Lieferverträgen mit renommierten Institutionen wie dem Universitätsklinikum Heidelberg in Deutschland, dem Universitätsklinikum von Catania in Italien und der großen Firmengruppe im Bereich der Bildgebung ImaGen in Frankreich ist Coreline Soft bereit, seine Präsenz auf dem europäischen Gesundheitsmarkt weiter auszubauen.

Jason Seo, Director of Overseas Business Development bei Coreline Soft, erklärte: "Wir haben eine umfangreiche Expertise bei der Teilnahme an Projekten bei lokalen Krankenhäusern und auf nationaler Ebene angesammelt und betrachten den europäischen Markt als Ausgangsbasis für den globalen Markt."

Coreline Soft stärkt seine globale Präsenz weiter und bietet innovative KI-Lösungen für die Förderung von Praxen im Gesundheitswesen in Europa und darüber hinaus.

