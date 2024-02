Berlin (ots) -Der Sprecher der israelischen Armee, Arye Sharuz Shalicar, hat die angekündigte Militäroffensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen verteidigt.Oberstes Ziel bleibe die Freilassung der israelischen Geiseln, die immer noch in der Gewalt das Hamas seien, sagte er am Mittwoch im rbb24 Inforadio:"Und solange diese 134 Menschen nicht freigelassen werden, müssen wir als Staat und als Militär natürlich weiter vorgehen, um unsere Staatsbürger freizubekommen, wo auch immer sie sich befinden."Shalicar betonte, dass Ende November einige Geiseln freigelassen wurden, sei nur auf militärischen Druck hin geschehen:"Da hat die Hamas Führung eingelenkt, weil sie unter Druck geraten ist. (...) Jetzt erhöhen wir den Druck wieder. Das tun wir natürlich auch mit Blick auf Rafah, damit die Hamas Führung wieder einlenkt und es nicht zu weiteren Kriegshandlungen kommen muss."Das vollständige Interview finden Sie hier: https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2024/02/14/krieg-gaza-rafah-bodenoffensive-shalicar.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/5713671