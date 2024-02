Die SAP-Aktie ist am gestrigen Dienstag unter Druck geraten und hat 3% auf 162,76 EUR verloren. Rückblick: Nach Vorlage der Quartalszahlen war die SAP-Aktie am 24. Januar per Aufwärts-Gap (+7%) über die 150er-Marke gesprungen. Anschließend setzten die Notierungen die Aufwärtsbewegung fort und stiegen am vergangenen Donnerstag bis auf das neue Rekordhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...