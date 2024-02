DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag notiert der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf im Plus. Weiterhin scheint viel Liquidität vorhanden zu sein und Rücksetzer werden zum Kauf genutzt. Denn eines ist sicher, die Europäische Zentralbank wird die Leitzinsen senken, auch wenn der Zeitpunkt noch nicht festgezurrt ist. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 30 Ticks auf 133,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,31 Prozent und das Tagestief bei 132,77 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 49.325 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 19 Ticks auf 116,86 Prozent. Sollte das Verlaufstief bei 132,77 Prozent unterschritten werden, bietet die 100-Tagelinie bei 132,59 die nächste Unterstützung.

