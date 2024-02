EQS-Ad-hoc: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

AMADEUS FIRE AG: Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2023



14.02.2024 / 09:12 CET/CEST

Frankfurt/Main, 14. Februar 2024: Im Jahr 2023 konnte die Amadeus Fire Group ein Konzernumsatz von 442,4 Mio. € sowie ein operatives EBITA von 70,4 Mio. € erreichen. Sowohl Umsatz als auch operatives EBITA erreichten neue absolute Höchststände und konnten gegenüber dem Vorjahr um 8,7 und 3,5 Prozent gesteigert werden. Die operative EBITA-Marge lag bei 15,9 Prozent. Im Segment Weiterbildung wurde das operative Segmentergebnis mit einem Anstieg um 92 Prozent annähernd verdoppelt und ein neues Rekordergebnis erzielt, trotz einer vorgenommenen Wertberichtigung auf ein IT-Projekt. Die eigenen Erwartungen für das Jahr 2023 wurden damit übertroffen und das schwache Vorjahr konnte deutlich überwunden werden. Erstmals seit der Übernahme im Jahr 2020 liefert ebenfalls die GFN einen signifikant positiven Ergebnisbeitrag. Im Segment Personaldienstleistungen konnten die personellen Expansions- und Wachstumspläne planmäßig umgesetzt werden. Die Produktivität der schnell gewachsenen Organisation insgesamt war jedoch länger als angenommen beeinträchtigt. Zudem war das ganze Jahr, insbesondere aber das vierte Quartal, durch einen außerordentlich hohen Krankenstand geprägt. Dieser führte zum Jahresende zu gestörten Auftragsprozessen. Hieraus resultierte eine nicht vorhergesehene Umsatz- und Ergebnisbelastung in den letzten drei Monaten des Jahres. Insgesamt lag das operative Segmentergebnis im Jahr 2023 um 13 Prozent unter dem Rekordergebnis des Vorjahres und ebenfalls unter den eigenen Erwartungen. In Folge der Effekte aus Sonderabschreibung und Krankheitsquote wurde das prognostizierte Gesamtjahresziel der Amadeus Fire Group, das operative EBITA um 7 bis 9 Prozent zu steigern, mit einem Wachstum von 3,5 Prozent leicht verfehlt. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 inklusive einer Wachstumsprognose für 2024 und eines Dividendenvorschlags werden im Rahmen der Bilanzpressekonferenz / Analysten-Veranstaltung am 19. März 2024 bekannt gegeben. Amadeus Fire Group

Jan Hendrik Wessling Investor Relations

Tel: +49 (69) 96 876-180

investor-relations@amadeus-fire.de



