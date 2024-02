Die Organisationseinheit für Impact-Investitionen von Bayer, Leaps by Bayer, beteiligt sich immer wieder im frühen Stadium an spannenden Unternehmen mit vielversprechenden Ansätzen. So wurde nun bekannt, dass die Gesellschaft auch an einer Finanzierungsrunde beim Biotech-Unternehmen Sudo Biosciences teilgenommen hat.Neben Leaps by Bayer gehören auch Dementia Discovery Fund und UPMC Enterprises zu den neuen Geldgebern von Sudo Biosciences, die im Rahmen einer Serie-B-Finanzierungsrunde satte 147 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...