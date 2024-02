Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.890 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Gewinne gab es bei Fresenius, BASF und MTU, die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei Continental.



"Die gestrigen US-Verbraucherpreise haben bei vielen Investoren einen Beißreflex zur Mitnahme von Kursgewinnen ausgelöst", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Insbesondere bei den Technologieunternehmen war diese Tendenz sehr ausgeprägt gewesen. Nachdem es in den USA zu einem unerwarteten Preisauftrieb im Januar gekommen ist, schauen die Marktteilnehmer heute mit voller Spannung auf das Datengegenstück aus Europa."



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0701 US-Dollar (-0,08 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9345 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 82,95 US-Dollar, das waren 18 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken