Welch ein Bock beim Uber-Rivalen Lyft. Dem Unternehmen ist ein Schreibfehler bei der Geschäftsprognose unterlaufen, was den Kurs nach 60 Prozent Gewinn einbrechen ließ. Statt bei fünf Prozentpunkten soll die bereinigte Gewinnmarge doch nur bei 0,5 Prozentpunkten liegen. In Social Media gibt es beißenden Spott.Die richtige Prognose gab Finanzchefin Erin Brewer in der Telefonkonferenz mit Analysten eine gute halbe Stunde später nach der Bilanzvorlage bekannt. Die Aktie ging daraufhin binnen Sekunden ...

