Der Aktienkurs von Lyft ist in der Nacht zum Mittwoch um zwei Drittel hochgeschnellt, bevor er genauso schnell wieder abstürzte. Was ist geschehen?Nach einem anfänglichen Höhenflug im nachbörslichen Handel am Dienstag erlebte die Aktie von Lyft eine rasante Achterbahnfahrt, als die Finanz-Chefin des Unternehmens, Erin Brewer, in einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen einen bedeutenden Fehler in der Pressemitteilung einräumte. Statt der zunächst angekündigten Margenexpansion von 500 Basispunkten für das Jahr 2024, wird tatsächlich nur ein Anstieg von 50 Basispunkten erwartet. Diese Korrektur sei ein "blaues Auge" für Lyft, "ein Debakel epischen Ausmaßes", erklärte Dan Ives, …