NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Essenslieferanten stimmten mit den vorläufigen Eckdaten überein, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Bruttomarge sei besser als erwartet ausgefallen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 02:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 02:04 / EST

