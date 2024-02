Boomi TM, der führende Anbieter von intelligenten Integrations- und Automatisierungslösungen, gab heute die Auszeichnung mit einem prestigeträchtigen Preis durch den geschätzten Technologie-Allianzpartner IFS bekannt. Die Auszeichnung als "Technology Alliances Partner of the Year" ist ein Beleg für Boomis Engagement für herausragende Leistungen, Innovation und die anhaltend starke Partnerschaft mit IFS.

"Der Erfolg von Boomi ist ein Beweis für das unermüdliche Streben nach Innovation, das die umfassende Einführung bahnbrechender Technologien entscheidend vorangetrieben hat", so Merlin Knott, Global Head, Partner and Channels, IFS. "Diese Auszeichnung ist wohlverdient und unterstreicht die zentrale Rolle von Boomi bei der Weiterentwicklung der Technologie-Landschaft. Ich möchte dem gesamten Boomi-Team meine Hochachtung für seine herausragenden Beiträge und sein kontinuierliches Engagement für einen positiven Wandel in der Branche aussprechen."

"Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für Boomis kontinuierliches Engagement für herausragende Leistungen, Innovationen und den Erfolg unserer Kunden", so Dan McAllister, Senior Vice President, Alliances and Channels, Boomi. "Sie bekräftigt uns in unserem Bestreben, hochmoderne Lösungen zu liefern, die nicht nur unsere Vertriebspartner unterstützen, sondern auch die digitale Transformation in allen Branchen vorantreiben. Diese Auszeichnung ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für uns, sie ist auch ein Katalysator für eine engere Zusammenarbeit mit IFS. Wir freuen uns auf das, was wir in den kommenden Jahren gemeinsam erreichen können, während wir die Grenzen der Integration und Automatisierung immer weiter verschieben."

Mit dem Technology Alliances Partner of the Year Award werden die Partner von IFS gewürdigt, die durch die Bereitstellung innovativer Add-on-Technologie einen exponentiellen Mehrwert für IFS-Kunden geschaffen, ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, auf die sich ständig ändernden geschäftlichen Gegebenheiten zu reagieren, und zur Einführung von IFS-Lösungen bei neuen Kunden beigetragen haben, um das Pipeline- und Umsatzwachstum zu fördern. Die Verleihung der Auszeichnung fand im Rahmen des IFS Global Partner Summit in London, Großbritannien, statt.

"Wir fühlen uns unglaublich geehrt, mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. Er ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und die Innovationskraft der Teams von Boomi und IFS", so Adrian Trickett, Vice President GM, EMEA Sales, Boomi. "Mit Boomi können die Kunden von IFS Integrationen schneller umsetzen und so die Entwicklungszeit um Wochen oder Monate verkürzen. Diese Auszeichnung motiviert uns zusätzlich, unsere Mission weiterzuverfolgen, Anwendungen, Daten und Menschen durch intelligente Integration und Automatisierung zu verbinden."

Boomi ist der Pionier im Bereich Integration Platform as a Service (iPaaS) und hat über 20.000 Kunden auf der ganzen Welt. Außerdem kann das Unternehmen mit Stolz auf eine wachsende Gemeinschaft von über 100.000 Mitgliedern und ein weltweites Netzwerk von etwa 800 Partnern verweisen. Das Unternehmen hat zahlreiche Partner-, Produkt- und Arbeitsplatz-Awards erhalten, darunter die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide und die Aufnahme in die CRN Cloud 100-Liste.

Über Boomi

Boomi fördert die zukünftige Entwicklung von Unternehmen durch intelligente Integration und Automatisierung. Als in der Kategorie führendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen kann Boomi mehr als 20.000 globale Kunden und ein weltweites Netzwerk von 800 Partnern vorweisen. Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um ihre Anwendungen, Daten und Mitarbeiter zu verbinden und so die digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere hier erwähnten Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Über IFS

IFS entwickelt und liefert Cloud-Unternehmenssoftware für Unternehmen in aller Welt, die Waren produzieren und vertreiben, Anlagen bauen und warten und dienstleistungsorientierte Abläufe verwalten. Innerhalb unserer zentralen Plattform sind unsere branchenspezifischen Produkte untrennbar mit einem einzigen Datenmodell verbunden und setzen eingebettete digitale Innovationen ein, damit unsere Kunden genau dann ihr Bestes geben können, wenn es für ihre Kunden wirklich zählt im Moment of Service. Die Branchenkenntnisse unserer Mitarbeiter und unseres wachsenden Ökosystems sowie das Engagement, bei jedem einzelnen Schritt Mehrwert zu liefern, haben IFS zu einem renommierten Marktführer und dem am häufigsten empfohlenen Anbieter unserer Branche gemacht. Unser aus über 6.000 Mitarbeitern bestehendes Team lebt jeden Tag unsere Werte Flexibilität, Vertrauenswürdigkeit und Zusammenarbeit bei der Unterstützung unserer rund 6.500 Kunden. Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Softwarelösungen für Unternehmen auch Ihr Unternehmen unterstützen können: ifs.com.

