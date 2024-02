Marinomed Biotech schließt das Jahr 2023 mit einem Umsatzrückgang ab: Gemäß vorläufiger Zahlen sinkt der Umsatz von 11,3 Millionen Euro auf 9,2 Millionen Euro. Dies sei "in erster Linie auf ein geringeres Auftragsvolumen infolge hoher Lagerbestände der Carragelose-Partner zurückzuführen", so das österreichische Biotech-Unternehmen am Mittwoch. "Wir ...

