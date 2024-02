DJ Shell: Weltweiter LNG-Bedarf steigt bis 2040 um mindestens 50%

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Shell rechnet damit, dass die weltweite Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) über das Jahr 2040 hinaus steigen wird, angetrieben durch die industrielle Nachfrage in China und die wirtschaftliche Entwicklung in Süd- und Südostasien. Der britische Energiekonzern schätzt, dass der weltweite Gasbedarf bis 2040 um mehr als 50 Prozent steigen wird.

"China wird wahrscheinlich das Wachstum der LNG-Nachfrage in diesem Jahrzehnt dominieren, da die chinesische Industrie bestrebt ist, ihre CO2-Emissionen durch den Umstieg von Kohle auf Gas zu reduzieren", sagte Steve Hill, Executive Vice President von Shell Energy.

Der weltweite LNG-Handel stieg im vergangenen Jahr von 397 Millionen Tonnen auf nur 404 Millionen Tonnen, da das knappe Angebot, unter anderem durch den Ausfall russischer Lieferungen, ein weiteres Wachstum verhinderte.

Während die Nachfrage in einigen Regionen bereits ihren Höhepunkt erreicht hat, wird sie laut Shell weltweit steigen und 2040 etwa 625 bis 685 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen. In den nächsten zehn Jahren könnte der Rückgang der heimischen Gasproduktion in Teilen Süd- und Südostasiens die Nachfrage nach LNG in die Höhe treiben, da diese Volkswirtschaften LNG zunehmend für gasbetriebene Kraftwerke und die Industrie benötigen.

February 14, 2024 04:13 ET (09:13 GMT)

