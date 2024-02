Bereits vor den Zahlen konnte die TUI-Aktie am Montag ordentlich zulegen und das Vertrauen der Anleger in den Konzern sollte nicht enttäuscht werden. Am Dienstag gab es Quartalszahlen zu sehen, die sich absolut sehen lassen können. Auch der Ausblick stimmt mit ambitionierten Zielen für die nahe und etwas weiter entfernte Zukunft.Anzeige:Die Wintersaison gilt in der Branche gemeinhin als schwach. Umso beeindruckender ist es da, dass TUI (DE000TUAG505) im Schlussquartal des vergangenen Kalenderjahres die Umsätze um 15 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro steigern ...

