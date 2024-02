FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Er habe eine Analyse des Auftragsbestands, des Umsatzes und des Auftragseingangs der Sparte Digital Industries in den Bereichen Automatisierung und Software vorgenommen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das angestrebte Umsatzwachstum des Geschäftsbereichs aus eigener Kraft erscheine herausfordernd. Die gute Nachricht sei aber, dass sich die Auftragseingänge im Bereich Automatisierungstechnik im ersten Quartal des Geschäftsjahres bereits wieder erholt hätten. Die Anleger dürften sich in den kommenden Quartalen eher auf die positive Auftragsdynamik als auf den Umsatz konzentrieren./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 06:40 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen



ISIN: DE0007236101

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken