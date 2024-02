EQS-News: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung

Pressemitteilung, 14.02.2024 Solarnative GmbH: Erfolgreicher Markteintritt mit innovativem Hochfrequenz-Mikro-Wechselrichter "Made in Germany" Produkt löst die größten Herausforderungen des Ausbaus von Photovoltaik (PV)-Anlagen auf Wohnhäusern: Energieertrag, Flächennutzung und Installationsaufwand

Erste Auslieferung von Mikro-Wechselrichtern für Balkonkraftwerke gestartet, Dachanlagen folgen bis Mitte 2024

Die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH, die mittelständische Beteiligungs- und Venture-Capital-Gesellschaft des Landes Hessen, sowie namhafte Privatinvestoren begleiten Markteintritt und Expansionsphase Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters "PowerStick" auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie, gibt den Markteintritt seiner Lösung für Balkonkraftwerke bekannt. Die Auslieferung erfolgt inklusive der zugehörigen Monitoring-App an mehrere Anbieter. Darunter ist auch die Priwatt GmbH, einer der Marktführer im Bereich Stecker-Solaranlagen. Das Unternehmen setzt damit einen Meilenstein und bietet Privathaushalten eine einfache und sichere Möglichkeit für die private Energiewende und die künftige Energie-Autarkie. Bis Mitte des Jahres ist die Markteinführung des Systems für private Dachanlagen geplant. "Unmittelbar nach dem Start in Deutschland werden wir unsere Produktionskapazitäten ausbauen, um unseren Mikro-Wechselrichter zeitnah auch international vermarkten zu können", erklärt Julian Mattheis, CEO von Solarnative. Dank der einzigartigen Hochfrequenz-Technologie hat Solarnative mit dem "PowerStick" nicht nur die Größe des Wechselrichters drastisch reduzieren können, sondern auch die Anzahl der Komponenten deutlich verringert, was zu einer längeren Produktlebensdauer und sehr wettbewerbsfähigen Produktionskosten führt. Damit bietet Solarnative eine überlegene Technologie - auch im Vergleich zu internationalen börsennotierten Unternehmen. Die innovative Technologie von Solarnative, basierend auf über 30 Jahren Entwicklungsarbeit und mehr als zehn Patentfamilien, trägt dazu bei, den Energieertrag von Photovoltaikanlagen deutlich zu steigern und damit den in Zukunft drastisch wachsenden Stromverbrauch privater Haushalte zu decken. Über die nächsten drei Jahre plant Solarnative, sein Produktportfolio zu einem holistischen Smart-Energy-Home-System mit Batteriespeicher und Wallbox auszubauen. Zusammen mit führenden Modulherstellern aus Europa und Asien arbeitet Solarnative strategisch außerdem daran, den Wechselrichter in den Modulrahmen von Solarpanelen zu integrieren. Dadurch wird das PV-Modul zu einem Plug & Play-Produkt, das die Installation von Solaranlagen weiter vereinfacht. Solarnative befindet sich dazu mit mehreren namhaften Modulherstellern in fortgeschrittenen Kooperationsgesprächen. Das Team von Solarnative hat bisher mehr als 17 Mio. Euro an Eigenkapital eingeworben und damit die Entwicklung am Standort Lohfelden (Kassel) und die erste Fertigung in Hofheim am Taunus aufgebaut. Zu den Investoren gehören neben den Gründern die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH, die mittelständische Beteiligungs- und Venture-Capital-Gesellschaft des Landes Hessen, sowie namhafte VC- und Privatinvestoren. Vor einigen Wochen wurde mit der Serienproduktion der Hochfrequenz-Mikro-Wechselrichter gestartet; ab dem dritten Quartal 2024 sollen bereits bis zu 50.000 Stück pro Monat gefertigt werden. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen, auf über 5 Millionen Wechselrichter pro Jahr zu skalieren, um neben Deutschland auch internationale Märkte zu erschließen. Nach Angaben von Energia Market Research wächst der Markt für Mikro-Wechselrichter von 3 Mrd. USD im Jahr 2022 auf über 5 Mrd. USD bis 2026, angetrieben durch den drastischen Anstieg der PV-Installationen weltweit. Über Solarnative Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Henk Oldenkamp (CTO) und Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative 2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet. Pressekontakt:

Florina Thaler | +491722482111 | f.thaler@solarnative.com Follow Solarnative:

