Wien (ots) -Große Konzerne halten in der Regel eine hohe Zahl von Beteiligungen - doch ist das auch für Start-ups und Kleinunternehmen ein gangbarer Weg? Ing. Andreas Kraus, M.Sc. ist Geschäftsführer der NDA Holding GmbH, die Agenturleistungen und strategische Unternehmensberatungen im Bereich Online-Marketing anbietet und mit der NDA Smart Academy (https://nda-academy.com/) Praxiswissen zum Thema vermittelt. Das Unternehmen betätigt sich gleichzeitig als Investor und kann dabei ebenfalls auf ein umfangreiches Know-how zurückgreifen. Ing. Andreas Kraus, M.Sc. bringt dieses Wissen in ein Coaching ein, das Kleinunternehmen bei ihrem Beteiligungsmanagement begleitet. Was es damit im Detail auf sich hat, erfahren Sie hier.Wenn Unternehmen Beteiligungen erwerben, geschieht das in erster Linie, um das Unternehmen breiter aufzustellen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Krisen und Schwankungen des Marktes werden ausgeglichen, weil sich Renditen erzielen lassen, die nicht aus den eigenen unternehmerischen Aktivitäten stammen. Was sich einfach und logisch anhört, ist in der Praxis aber mit einem gewissen Aufwand verbunden - und schreckt gerade Start-ups und kleine Unternehmen davon ab, sich mit dem Thema Beteiligung zu beschäftigen. "Es ist tatsächlich nicht leicht, das Ganze in seinen rechtlichen, steuerlichen, finanztechnischen und arbeitsrechtlichen Aspekten zu übersehen. Wobei dazu noch die entscheidende Frage kommt, wie die Strategie für die Beteiligungen aussehen soll", sagt Andreas Kraus (https://www.andreaskraus.at/), Geschäftsführer der NDA Holding GmbH (https://nda-agency.com/). "Gerade Start-ups und Kleinunternehmen sollten aber unbedingt auf den Erwerb von Beteiligungen setzen, weil die Sicherheit, die sie dadurch gewinnen, für ihre Zukunft bürgt."Andreas Kraus ist neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der NDA Holding GmbH seit vielen Jahren in staatlichen Organisationen und Fachhochschulen im Bereich Startup-Mentoring und Business-Angel-Tätigkeit in Österreich aktiv. "Wir investieren zudem aus unserer Holding heraus und steuern auf die 20 Beteiligungen im In- und Ausland zu", berichtet er. "Dabei besteht unsere Strategie aus einer Kombination von Work for Equity - der Einbringung von Know-how - und Cash-Investments. Ich bin in die Entwicklung unserer Beteiligungen immer persönlich involviert und daraus entstand die Idee für eine eigene Unternehmer-Coaching-Serie."Wie das Coaching mit Andreas Kraus abläuftAndreas Kraus begleitet die Unternehmer, indem er sie einerseits in einem wöchentlichen Video-Call zusammenbringt, um die grundsätzlichen Fragestellungen zu erörtern. Zum anderen gibt es aber auch Einzelgespräche, bei denen gemeinsam an den konkreten Geschäftsmodellen gearbeitet wird. Darüber hinaus hat Andreas Kraus eine Lernplattform eingerichtet, die Vertragsvorlagen, Vertragsressourcen und Informationen über Gesetzesänderungen enthält. "Die Unternehmer bekommen direkten Zugriff auf unser gesamtes Netzwerk an Dienstleistern, Experten und Entscheidungsträgern", erzählt er. "Natürlich profitieren sie auch davon, dass ich ihnen Praxislösungen zu bestimmten Szenarien anbieten kann. Dazu kommen unsere regelmäßigen Kamingespräche mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten der österreichischen Unternehmerlandschaft."Unter den Teilnehmern befinden sich zahlreiche Gründer von Start-ups, aber auch Kleinunternehmer, die weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen. Gemein ist ihnen, dass sie gerade anfangen, über Beteiligungen nachzudenken. "Ich möchte sie darin ermutigen, weil es ihnen großartige Chancen eröffnet", erklärt Andreas Kraus. "Sie haben zum Teil bereits sehr konkrete Fragen und wollen im Wesentlichen mehr Sicherheit für ihre Entscheidungsfindungen gewinnen." Über die Zusammenarbeit haben die Teilnehmer nur Positives zu berichten. Unter anderem schätzen die Teilnehmer vor allem die große Expertise, die Andreas Kraus in Sachen Marketing (https://nda-agency.com/grundkenntnisse-marketing-marketing-zusammenarbeit/) und unternehmerischem Denken mitbringt. Auch seine lösungsorientierte Herangehensweise mitsamt seiner "Can-do"-Mentalität wird dabei positiv hervorgehoben.Andreas Kraus: Der eigene Buch-Launch steht bevorNeben seinen umfangreichen Aufgaben bei der Umsetzung, Beratung und Wissensvermittlung im Bereich Online-Marketing, der Leitung der NDA Holding GmbH und seinem Coaching zum Beteiligungsmanagement hat Andreas Kraus außerdem sein erstes Buch geschrieben, das am 01.02., an seinem 33. Geburtstag, in einem namhaften österreichischen Verlag erscheint. "Ich habe in diesem Buch meine wichtigsten Einsichten über die Thematik: Unternehmen in Österreich zusammengefasst", erklärt er. "Wie sollte ein Unternehmer agieren und was muss er dabei berücksichtigen? Außerdem schreibe ich über den Umgang mit Behörden und den täglichen Herausforderungen rund um Mitarbeiter und über rechtliche und steuerliche Belange. Ebenso sind viele Geschichten aus der Praxis enthalten. Auch die wichtigsten Learnings aus den ersten Schritten meines Unternehmens habe ich lustig aufbereitet." Beispielsweise geht es auch um Erkenntnisse beim Umgang mit Insolvenzen oder Firmenübernahmen. Zudem lässt Andreas Kraus seine konkreten Erfahrungen aus bestimmten Branchen einfließen, die er aus operativer Sicht kennt. Es gibt Alltagsszenarien und viele handfeste Handlungsanweisungen, die ein Unternehmer in Österreich gut gebrauchen kann.Aber ob es um das Buch, seine Tätigkeit für die NDA Holding GmbH oder die Begleitung beim Beteiligungsmanagement geht: Bei Andreas Kraus dreht sich immer alles um das unternehmerische Denken. "Wir sehen uns Herausforderungen gegenüber und entwickeln lösungsorientierte Herangehensweisen", so der Unternehmer abschließend.Sie haben ein Start-up oder Kleinunternehmen gegründet und möchten wissen, mit welchen Strategien Sie sinnvoll Beteiligungen erwerben können? Melden Sie sich jetzt bei Ing. Andreas Kraus, M. Sc. 