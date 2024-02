Nach einer langen Durststrecke holt Plug Power momentan zu einer ansehnlichen Erholung aus. Ermöglicht wurde dies durch eine ganze Reihe an erfreulichen Neuigkeiten. Dazu gehört die Aufnahme der Wasserstoff-Produktion an großen US-Standorten. Zuletzt schien das Interesse an der Aktie aber wieder etwas abzuflachen.Anzeige:Den weiteren Niedergang an der Börse scheint Plug Power (US72919P2020) aber nicht abwarten zu wollen und so gab es zu Wochenbeginn schon die nächsten Neuigkeiten zu hören. Das Unternehmen berichtete über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...