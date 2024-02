© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa



Der Neo-Broker Robin Hood legt besser als erwartete Zahlen vor. Die Aktie gewinnt daraufhin nachbörslich an der Nasdaq deutlich hinzu. Im vierten Quartal stieg 2023 der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 471 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 457 Millionen US-Dollar, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Nettogewinn im Q4 belief sich auf 30 Millionen US-Dollar, was einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,03 US-Dollar entspricht. Dies steht im Vergleich zu einem Nettoverlust von 166 Millionen US-Dollar bzw. einem EPS von -0,19 US-Dollar im vierten Quartal 2022. Im Gesamtjahr 2023 stieg der Umsatz um 37 Prozent …