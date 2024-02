Berlin (ots) -Das Consumer Choice Center gibt den Start seiner Kampagne "Consumer Champs" bekannt. Die Kampagne befragt über 12.000 Europawahlkandidaten zu ihren Positionen. Diese Prüfsteine sollen als Orientierungshilfe für Wähler in allen 27 EU Mitgliedsstaaten dienen.Mit über 12.000 Kandidaten im Rennen hat sich Consumer Champs zum Ziel gesetzt, die erste Anlaufstelle für Wähler zu sein, die sich darüber informieren möchten, wo Kandidaten zu Fragen von entscheidender Bedeutung für Verbraucherrechte stehen. Es geht dabei um Themen wie Handel, Digitalpolitik, Nachhaltigkeit und Gesundheit.Das Herzstück der Kampagne ist eine interaktive Website, auf der Wähler Kandidaten in ihrem Land erkunden können, ihre Positionen zu wichtigen Verbraucherthemen verstehen und informierte Entscheidungen am Wahltag treffen können. Nur kurz nach Start der Kampagne haben bereits über 60 Kandidaten ihre Antworten eingereicht."Unsere Mission ist es, die Werte und Standpunkte von Parteien und einzelnen Politikern auf europäischer Ebene ins Rampenlicht zu rücken. Wir wollen Wählern einen transparenten Einblick geben, welche Kandidaten für was stehen. Ferner wollen wir Misinformation und Fake News gegenbeugen, indem wir allen Kandidaten die Chance geben an einer zentralen Stelle ihre Positionen aufzuzeigen." kommentierte Fred Roeder, Geschäftsführer des Consumer Choice Centers.Für weitere Informationen zur Kampagne "Consumer Champs" besuchen Sie bitte ConsumerChamps.eu.Pressekontakt:Fred Roederinfo@consumerchoicecenter.orgwww.consumerchoicecenter.orgOriginal-Content von: Consumer Choice Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172963/5713960