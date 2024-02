DJ Gea baut in den USA Technologiezentrum für alternative Proteine

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Gea investiert 18 Millionen Euro in ein Technologiezentrum für nachhaltige Alternativen zu Fleisch, Milch, Meeresfrüchten und Ei in den USA. In dem neuen "Foodtech-Hub" sollen Lebensmittel auf pflanzlicher, mikrobieller oder Zellbasis pilotiert werden, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Der Spatenstich in Janesville im US-Bundesstaat Wisconsin ist für das Frühjahr 2024 geplant, die Eröffnung ein Jahr später.

Gea hat den Bereich "New Food" als einen von sieben Wachstumshebeln im Rahmen der finanziellen Ziele bis 2026 definiert. Die USA sind laut Mitteilung ein Wachstumsmarkt für New Food und gehören zu den Ländern, die die Entwicklung nachhaltiger Ernährungsoptionen fördern. Die meisten New-Food-Unternehmen seien in Nordamerika angesiedelt und auch ein Großteil der Investitionen in alternative Proteine fließe dorthin. In Sachen industrielle Produktion stehe der Markt aber noch am Anfang.

"Wir stellen in Janesville eine Gea-Plattform zur Verfügung, die Herstellern Skalierungs- und Testarbeit erlaubt, ohne in eigene, kapitalintensive Infrastruktur investieren zu müssen. So helfen wir, die Skalierungshürden zu überwinden und beschleunigen die Entwicklung der Branche", sagt Arpad Csay, Leiter von Geas New-Food-Aktivitäten in Nordamerika, laut der Mitteilung.

Mit diesem Vorhaben investiert Gea in seinen zweiten New-Food-Hub, der Innovationen auf dem Weg vom Labor zur kommerziellen Herstellung vorantreibt. Im Juni 2023 hatte das Unternehmen in sein Technologiezentrum in Hildesheim mit Schwerpunkt Zellzüchtung und Fermentation eingeweiht.

February 14, 2024

