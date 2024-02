Heute legte Delivery Hero (DH) detailliertere vorläufige Zahlen sowie zusätzliche Informationen vor, unter anderem zur Schuldentilgung in den kommenden Jahren. Die vorläufige Mitteilung enthielt eine Reihe von Details, die den Anlegern wertvolle Einblicke in die Fortschritte des Unternehmens bei der Verbesserung der Ertragsqualität gaben, wozu auch eine strengere Kostenkontrolle gehört, während weniger ausgereifte, unrentable Märkte in Richtung Rentabilität verschoben werden. Vor allem gab DH einen Überblick über seine Verschuldungssituation. Diese stellt zwar eine große Hürde im Hinblick auf die jahrelange Verbrennung von Barmitteln dar, untermauert aber die Zuversicht des Managements, einen organischen Cashflow zu generieren, der die anstehenden Fälligkeiten übersteigt. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihr Kursziel und ihre Kaufempfehlung mit unveränderten Schätzungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE





