Rüstungsaktien in Deutschland setzten ihre Rallye fort, mit Rekordhochs bei Rheinmetall und starken Gewinnen bei Hensoldt und Renk, angetrieben von Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben.Die Kursrallye im deutschen Rüstungssektor setzte sich auch zur Wochenmitte fort. Die Aktie von Rheinmetall stieg um mehr als 1,5 Prozent auf einen neuen Höchststand von 371,40 Euro und erreichte damit das vierte Rekordhoch in Folge. Hensoldt verteuerte sich um mehr als sieben Prozent auf 35,50 Euro, wobei die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um mehr als 20 Prozent zulegen konnte. Besonders bemerkenswert war der Anstieg der Aktie des erst kürzlich an die Börse gegangenen Panzerzulieferers …